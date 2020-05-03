in20righe.it

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Conte in vantaggio alle primarie ma la maggioranza preferirebbe un federatore

Politica Franco Riccio Tabassi - 0
Sembra che gli elettori del Campo largo preferiscano Giuseppe Conte a Elly Schlein. Almeno secondo un sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere. Gli orientamenti...
generativa

L’IA fa paura, e se si fermano i buoni ma non i cattivi?

Politica Franco Riccio Tabassi - 0
C’è un acceso dibattito sulla pericolosità dell’intelligenza artificiale, anche se dell’apocalisse dellle macchine se ne parla dal 1872. Quando nell’Inghilterra vittoriana un certo Samuel Butler...
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Legge elettorale, si del Senato. La riforma torna alla Camera. Per le opposizioni è...

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L’aula del Senato ha approvato con 113 voti favorevoli, 67 contrari e 2 astenuti la legge elettorale. Per il via libero dovrà tornare alla...
Schlein

Schlein “Vinceremo le primarie, le urne? Prima si vota meglio è”. Conte non demorde

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. La Schlein si prende la scena a Reggio alla Festa dell’Unita’ in modo deciso. “Prima il programma. Poi decideremo con gli alleati o l’accordo...
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Giochi di potere e manuale Cencelli dietro i “sabotatori”delle primarie da chi “aspira” al...

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Si sa la politica tende a ripresentare gli stessi schemi quando ci si avvicina a svolte fondamentali e tra queste sicuramente la principale riguarda...
Almasri

La Meloni gioca con i titoli dei film. A Conte e Schlein dedico “Una...

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Giorgia Meloni in un’intervista al Foglio si dedica ai suoi avversari giocando con i titoli dei film. Dovendo scegliere un film a Conte e...
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La Meloni si fa concava e convessa e porta a casa le preferenze

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Era Silvio Berlusconi a considerarsi concavo e convesso, riferendosi alla sua capacità di sapersi confrontare con diversi interlocutori all’insegna di un pragmatismo politico, proprio...
Merz

Dopo il trionfo di AFD in Sassonia choc Mertz

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”Scioccati dal voto, Cdu scossa nelle fondamenta”, “No a dimissioni ma pronto ad assumermi le mie responsabilità”, “Il governo farà in modo che la...
Meloni

Meloni a Bari per record governo, “Noi alleati per qualcosa, non contro qualcuno”

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“Noi alleati per per qualcosa e non contro qualcuno. Non ho mollato e non mollerò mai”. Lo dice Giorgia Meloni a Bari per festeggiare...
Falkland

Falkland: l’argentino Milei riaccende la disputa con Londra sull’arcipelago dell’Atlantico meridionale

Esteri Alessandro Cavaglià - 0
Falkland: l’argentino Milei riaccende la disputa con Londra sull'arcipelago dell'Atlantico meridionale
Meloni

Legge elettorale entro settembre. Meloni e ipotesi “election day” ad aprile o maggio

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La legge elettorale dovrebbe essere approvata al Senato entro settembre con l'introduzione delle preferenze e della parità di genere, per poi tornare alla Camera...
Conte

Mossa “anti woke” con sacrificio della regina. Conte si prepara alla sfida per la...

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Nuova mossa, che ricorda quella del sacrificio della regina (in questo caso la Schlein) di Giuseppe Conte sempre più deciso a puntare alla leadership...
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Il “viaggio politico” della Meloni al New York Times

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Più che un’intervista quello del New York Times con Giorgia Meloni è una sorta di “viaggio politico nell’evoluzione della destra italiana”. E che viaggio...
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Netanyahu “Erdogan un dittatore antisemita”

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Non si è fatta attendere la risposta di Netanyahu ad Erdogan, che ha emesso un mandato di arresto internazionale nei suoi confronti. ”Erdogan è un...
Siria

Erdogan vuole arrestare Netanyahu, emesso mandato di arresto per genocidio

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La Turchia ha emesso un mandato d’arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia di Ankara,...

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Alessandro Cavaglià
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Gianfranco Eminente
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Franco Riccio Tabassi
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Oriana Mariotti
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gianluka72
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