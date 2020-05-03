in20righe.it

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Energia: Trump alla guerra del diesel. Messo alle corde dall’Iran, il tycoon minaccia l’Europa. E l’Italia?
Legge elettorale, si del Senato. La riforma torna alla Camera. Per le opposizioni è “una legge truffa”, così chiamata la legge della Dc del...
Conte in vantaggio alle primarie ma la maggioranza preferirebbe un federatore
Sembra che gli elettori del Campo largo preferiscano Giuseppe Conte a Elly Schlein. Almeno secondo un sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere. Gli orientamenti...
L’IA fa paura, e se si fermano i buoni ma non i cattivi?
C’è un acceso dibattito sulla pericolosità dell’intelligenza artificiale, anche se dell’apocalisse dellle macchine se ne parla dal 1872. Quando nell’Inghilterra vittoriana un certo Samuel Butler...
Legge elettorale, si del Senato. La riforma torna alla Camera. Per le opposizioni è...
L’aula del Senato ha approvato con 113 voti favorevoli, 67 contrari e 2 astenuti la legge elettorale. Per il via libero dovrà tornare alla...
Schlein “Vinceremo le primarie, le urne? Prima si vota meglio è”. Conte non demorde
. La Schlein si prende la scena a Reggio alla Festa dell’Unita’ in modo deciso. “Prima il programma. Poi decideremo con gli alleati o l’accordo...
Giochi di potere e manuale Cencelli dietro i “sabotatori”delle primarie da chi “aspira” al...
Si sa la politica tende a ripresentare gli stessi schemi quando ci si avvicina a svolte fondamentali e tra queste sicuramente la principale riguarda...
La Meloni gioca con i titoli dei film. A Conte e Schlein dedico “Una...
Giorgia Meloni in un’intervista al Foglio si dedica ai suoi avversari giocando con i titoli dei film. Dovendo scegliere un film a Conte e...
La Meloni si fa concava e convessa e porta a casa le preferenze
Era Silvio Berlusconi a considerarsi concavo e convesso, riferendosi alla sua capacità di sapersi confrontare con diversi interlocutori all’insegna di un pragmatismo politico, proprio...
Dopo il trionfo di AFD in Sassonia choc Mertz
”Scioccati dal voto, Cdu scossa nelle fondamenta”, “No a dimissioni ma pronto ad assumermi le mie responsabilità”, “Il governo farà in modo che la...
Meloni a Bari per record governo, “Noi alleati per qualcosa, non contro qualcuno”
“Noi alleati per per qualcosa e non contro qualcuno. Non ho mollato e non mollerò mai”. Lo dice Giorgia Meloni a Bari per festeggiare...
Falkland: l’argentino Milei riaccende la disputa con Londra sull’arcipelago dell’Atlantico meridionale
Falkland: l’argentino Milei riaccende la disputa con Londra sull'arcipelago dell'Atlantico meridionale
Legge elettorale entro settembre. Meloni e ipotesi “election day” ad aprile o maggio
La legge elettorale dovrebbe essere approvata al Senato entro settembre con l'introduzione delle preferenze e della parità di genere, per poi tornare alla Camera...
Mossa “anti woke” con sacrificio della regina. Conte si prepara alla sfida per la...
Nuova mossa, che ricorda quella del sacrificio della regina (in questo caso la Schlein) di Giuseppe Conte sempre più deciso a puntare alla leadership...
Il “viaggio politico” della Meloni al New York Times
Più che un’intervista quello del New York Times con Giorgia Meloni è una sorta di “viaggio politico nell’evoluzione della destra italiana”. E che viaggio...
Netanyahu “Erdogan un dittatore antisemita”
Non si è fatta attendere la risposta di Netanyahu ad Erdogan, che ha emesso un mandato di arresto internazionale nei suoi confronti. ”Erdogan è un...
Erdogan vuole arrestare Netanyahu, emesso mandato di arresto per genocidio
La Turchia ha emesso un mandato d’arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia di Ankara,...