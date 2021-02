Tra le nuove tendenze 2021 regalateci dalla pandemia la salute e il benessere sono al primo posto. Le app del fitness sono le più ricercate, che siano gratuite o a pagamento stanno sostituendo l’allenamento in palestra. E non è detto che sia un male economico

Alla ricerca delle palestre perdute, perché chiuse a causa della pandemia. Chi vuole rimanere in forma o ritornare in forma dopo mesi di lockdown di vario genere (dal giallo al rosso) ha iniziato ad allenarsi a casa o all’aperto. Come? Utilizzando le app di fitness che nei mesi di chiusura sociale da marzo a maggio 2020 hanno avuto un’impennata di visitatori attivi. Alcune di queste nel tempo si sono evolute e specializzate, perché la moda del fitness online non è finita. Anzi, probabilmente come tante altre attività, è solo l’inizio di una nuova era digitale. Le tre migliori app di fitness del momento sono Runtastic, Sweat Kayla Itsines e 7 Minutes Workout, secondo le stime di Convenienza.com, il sito di consigli utili per semplificare le scelte di acquisto degli utenti. Un servizio che testa, prova e giudica centinaia di prodotti dalle caratteristiche tecniche al prezzo.

Le 3 app al top

Runtastic è la app del marchio Adidas. Un workout per neofiti dell’allenamento online e per gli assidui del fitness. Con percorsi personalizzati e la possibilità di selezionare i gruppi muscolari da allenare. Una sezione è dedicata alle sfide amichevoli con amici e conoscenti per spingere sulle proprie motivazioni e mettere da parte la pigrizia. L’app funziona ovunque e in qualsiasi momento e dà la possibilità di collegarsi con i personal trainer messi a disposizione da Runtastic per creare diversi piani di allenamento adatti a ogni livello e presenti nell’app Adidas Training by Runtastic. Sweat with Kayla è la app di Mialleno.it, creata per uno stile di vita sano e per ogni livello di allenamento personale. È l’applicazione sportiva per smartphone più venduta da Apple e lanciata dalla trainer Kayla Itsines e dal suo fidanzato Tobi Pearce, famosi già sui social per il successo dell’ebook Bikini Body Guide. 7 Minutes Workout è l’allenamento per chi non ha tempo. Con soli 7 minuti al giorno questa app promette grandi risultati di salute e benessere. Un’app veramente gratuita con poche pubblicità e una serie di esercizi predefiniti oltre alla possibilità di creare delle serie personalizzate. Le funzioni non sono molte rispetto alle altre app di fitness, ma i programmi di lavoro proposti da 7 Minutes sono utili e facili per tutti e soprattutto sono disponibili senza sottoscrivere abbonamenti o registrazioni.

Gratuite o in abbonamento

La maggior parte delle app di fitness costano poco, anzi le versioni basic di solito sono gratuite, come nel caso di 7 Minutes Workout. Per quelle a pagamento è sempre meglio partire dalla versione base e poi valutare con cura che tipo di funzionalità si vuole attivare. Le versioni premium delle applicazioni di allenamento di solito non servono a chi non è veramente appassionato di workout e di tecnologia. In ogni caso in genere si tratta di pochi euro. Le modalità di pagamento sono diverse. Sweat with Kayla propone di provare una settimana gratuita e/o un mese a 19,99 euro, per poi aumentare i mesi e il costo gradualmente a seconda delle proprie esigenze. Un anno di workout con Kayla costa 10 euro al mese. L’abbonamento mensile ad Adidas Runtastic è di 9,99 euro; quello annuale è di 49,99 euro, con differenze rispetto alle aree geografiche. Proprio come andare in palestra, ma restando comodamente a casa o al parco a costi contenuti. Naturalmente allenarsi non basta: per essere in salute bisogna curare anche l’alimentazione.