È nata Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, figlia di Harry e Meghan. E già tutti si chiedono da dove venga il primo nome dell’undicesima pronipote della regina Elisabetta

Quando il duca e la duchessa del Sussex hanno annunciato la nascita della secondogenita Lilibet Diana avvenuta a Los Angeles, il mondo si è chiesto da dove venisse il primo nome della bambina. Il secondo è evidentemente in omaggio alla madre di Harry, Lady Diana Spencer. Lilibet invece si riferisce al soprannome dato alla Regina all’interno della famiglia reale inglese. Era così che a casa la chiamavano sin da piccolissima quando ancora non riusciva a pronunciare il suo nome – Elizabeth – correttamente. Suo nonno, il re Giorgio V, la chiamava affettuosamente “Lilibet”, imitando i suoi tentativi di dire “Elisabetta”. Da quel momento in poi, il vezzeggiativo rimase, e lei divenne Lilibet per la sua famiglia. Anche il duca di Edimburgo si riferiva a sua moglie in questo modo. Scrivendo a sua suocera dopo il loro matrimonio: “Lilibet è l’unica ‘cosa’ al mondo che sia assolutamente reale per me”.

Lili

Tuttavia, Harry e Meghan hanno detto che la loro figlia, ora undicesimo pronipote della regina, sarà conosciuta come Lili. Una variazione ortografica del fiore con lo stesso nome, giglio. Il fiore che è spesso visto come simbolo di purezza, impegno, rinascita e fertilità. Il secondo nome di Lili, Diana, onora la defunta madre di Harry, Diana. La principessa del Galles che avrebbe compiuto 60 anni il 1° luglio di quest’anno se non fosse morta in un incidente d’auto nel 1997 quando Harry aveva solo 12 anni. Il nome Diana ha le sue origini nella parola di radice indoeuropea che si riferisce al ‘divino’. Ma è anche il nome della dea romana della fertilità, del parto, della caccia e della luna. Anche la cugina di Lili, la principessa Charlotte, omaggia la nonna e bisnonna con i suoi due secondi nomi: Elizabeth Diana.

Successione

Il loro cognome, invece, Mountbatten-Windsor è stato creato nel 1960, combinando i cognomi della regina Elisabetta e del principe Filippo quando si sono sposati. Come Archie, a cui non è stato permesso un titolo reale quando è nato nel 2019, Lili, che è nata venerdì 4 giugno 2021 non può essere nominata principessa né avere il titolo di altezza reale, per ora. Questo perché fratello e sorella sono entrambi troppo lontani dal poter ereditare la corona reale d’Inghilterra, secondo le regole stabilite più di 100 anni fa. Baby Archie infatti sarebbe il settimo in linea di successione e la sorella appena nata, ottava dopo nonno, zio, cugini, padre e fratello maggiore. Tuttavia, i due figli di Harry e Meghan avranno il diritto di essere nominati principessa e principe, ed entrambi anche altezze reali, solo dopo la morte della regina. Cioè quando il loro nonno, il principe Carlo, diventerà re.