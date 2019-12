Sardine, porte chiuse ai fascisti sabato a Roma. Quelle provocazioni iniziate a Valle Giulia...

È da più di 50 anni, dai tempi di Valle Giulia, che i fascisti tentano strenuamente quanto inutilmente di infiltrarsi nei movimenti. Sono sempre stati respinti, perché i movimenti allora avevano nel dna l'antifascismo - spesso e volentieri anche militante - e oggi l'antisovranismo e l'antipopulismo. Architettura Se nel marzo '68, ai tempi della "battaglia" per occupare la facoltà di Architettura a Roma, a provare a inserirsi nel movimento studentesco furono elementi avvezzi a ogni tipo di prevaricazione e violenza, come il tristemente noto Delle Chiaie, oggi a voler giocare il ruolo della provocazione sono gli estremisti 4.0 di CasaPound, che annunciano l'intenzione di disturbare la piazza romana delle Sardine. Purtroppo a dare spazio ai mestatori ci pensano come sempre personaggi del mondo dei media, sempre alla caccia di presunti scoop e desiderosi di affibbiare patentini da leader a personaggi improvvisati, pronti a sostenere tutto e il contrario di tutto. Obiettivo gettare discredito in questo caso sulle Sardine, vere e proprie ‘rianimatrici’ di una sinistra italiana da tempo in debito di ossigeno. Piazze Così un influencer di terza fila in cerca di pubblicità annuncia di voler aprire sabato prossimo piazza san Giovanni anche ai "fascisti del terzo millennio". Una affermazione totalmente senza senso, ma amplificata dalla presunta autorevolezza di chi al massimo è stato finora avvezzo alle tristi piazze antipolitiche del "vaffa". Ma ai neofascisti non è parso vero di poter fare un po' di cagnara e uno dei loro capetti prima annuncia la presenza organizzata in piazza e poi non manca di lanciare una raffica di insulti alle Sardine, definite "un contenitore vuoto manovrato dalla sinistra", oltre ad annunciare di non avere nessuna intenzione di cantare "Bella Ciao", vera colonna sonora delle nuove piazze dell'Italia antisovranista fin dal primo flash mob di Bologna. Provocazione Insomma, la classica provocazione con il sottinteso magari di poter creare incidenti per danneggiare l'immagine delle Sardine. Immediate le repliche via social delle migliaia di giovani e meno giovani che stanno animando il movimento di chi crede "ancora nella politica e nei politici con la 'P' maiuscola" e ai populisti manda un messaggio preciso: "La festa è finita". Forte e netta anche la risposta che viene dai 4 'inventori' delle Sardine, i bolognesi Andrea, Giulia, Mattia e Roberto: "Le piazze delle Sardine si sono fin da subito dichiarate antifasciste e intendono rimanerlo. Dal 14 novembre scorso centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza contro quei partiti che con le idee e il linguaggio dei gruppi neofascisti e neonazisti flirtano in maniera neanche troppo nascosta". Gola E poi precisano: "Ci dispiace che il concetto di apertura delle piazze sia stato travisato e strumentalizzato, ma non stupisce. In questo momento le piazze fanno gola a molti. Ma le Sardine sono antifasciste e continueranno a riempire le piazze. Si decida da che parte stare, noi lo abbiamo già fatto".

