600 sindaci per Liliana Segre, "La sua scorta siamo noi"

600 sindaci a Milano per solidarietà a Liliana Segre, l'ottantanovenne senatrice a vita sopravvissuta all'Olocausto che è stata oggetto di feroci attacchi sui social nelle ultime settimane tanto da indurre il Viminale ad assegnarle una sorta. Su iniziativa del sindaco di Milano Beppe Sala centinaia di primi cittadini di ogni schieramento politico, di centrosinistra in maggioranza e del M5s, ma anche di centrodestra compresi quelli che hanno negato la cittadinanza onoraria alla sopravvissuta ad Auschwitz, hanno marciato insieme a migliaia di cittadini in segno di solidarietà con la Segre contro ogni forma di intolleranza, di razzismo e di antisemitismo. "La sua scorta siamo noi" hanno detto i sindaci in corteo, senza nessuna insegna di partito. La marcia si è conclusa in piazza della Scala. Quando la folla di fasce tricolori ha attraversato la Galleria Vittorio Emanuele II i sindaci hanno intonato 'Bella ciao'. Sul palco il grazie della senatrice a vita commossa per l'affetto che le è stato manifestato. "Siamo qui per parlare di amore e non di odio, quello lasciamolo agli anonimi della tastiera. L'odio non ha futuro, voi - ha detto rivolta ai sindaci - avete una missione difficile e apprezzo tantissimo il vostro impegno che può essere decisivo, insieme a quello di tanti giovani, per la trasmissione della memoria".

