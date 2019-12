Corte costituzionale, Marta Cartabia prima donna presidente

Non sarà la Finlandia, ma anche l'Italia, paese particolarmente maschilista in fatto di cariche pubbliche, ha fatto un nuovo passo in avanti al femminile. Marta Cartabia è stata eletta presidente della Corte costituzionale, quinta carica della Repubblica italiana. È la prima donna a essere stata eletta presidente della Corte e ha ottenuto 14 voti a favore su 15, con la sua astensione. Mandato Cartabia avrà un mandato breve di circa 9 mesi, rimarrà in carica fino al 13 settembre 2020, quando scadrà il previsto periodo di nove anni come giudice costituzionale. La neopresidente ha confermato come vicepresidenti i giudici Aldo Carosi e Mario Morelli. Nata a San Giorgio su Legnano (Milano), il 14 maggio 1963, è sposata con tre figli. È professore ordinario di Diritto costituzionale e nel settembre 2011 venne nominata dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, giudice della Corte costituzionale, di cui è stata vicepresidente dal novembre 2014. Cattolica È la terza donna a essere nominata giudice dopo Fernanda Contri e Maria Rita Saulle ed è anche tra i più giovani giudici mai nominati. Cattolica, è considerata vicina al movimento Comunione e Liberazione, sin dall'epoca degli studi universitari. La sua carriera accademica è stata segnata da un'intensa attività di ricerca in ambito costituzionalistico, con uno spiccato respiro europeo e internazionale. Nei sui scritti riflessioni storiche e teoriche sullo sviluppo della democrazia, il ruolo dei giudici e sui temi dei diritti umani, della libertà di religione e del diritto di famiglia. Ha redatto 171 decisioni della Corte costituzionale, tra cui le sentenze sull'Ilva e sui vaccini. Cristallo "Ho rotto un cristallo - ha commentato a caldo la neopresidente -. Ho l'onore di essere un'apripista" e ha aggiunto: l'appena eletta premier della Finlandia "ha detto che età e sesso non contano più. In Italia ancora un po' contano. Spero presto di poter dire che non è più così". La scorsa estate, mentre era impegnata in un trekking sulle Alpi - la montagna e la musica anche rock sono tra le sue passioni - si parlò di lei come possibile prima donna presidente del Consiglio, dopo la caduta del governo gialloverde e prima della nascita del Conte bis. bis,con l'alleanza giallorossa.

