Piazza Fontana, la verità c'è: sono stati i fascisti

A 50 anni dalla strage, c'è chi continua ancora a fare giochetti per nascondere la verità: i responsabili dei 17 morti e 88 feriti alla Banca Nazionale dell'Agricoltura quel 12 dicembre 1969 ci sono e sono i fascisti. La verità storica è precisa, l'establishment cercò di indirizzare le indagini contro gli anarchici, ma la strage, come ha stabilito nel giugno 2005 la Corte di Cassazione fu opera di "un gruppo eversivo costituito a Padova nell'alveo di Ordine nuovo" e "capitanato da Franco Freda e Giovanni Ventura". Depistaggi Dopo una interminabile serie di processi, contrassegnati da depistaggi di ogni tipo e dal ricorso al segreto di Stato, i due personaggi non erano però più perseguibili, in quanto precedentemente assolti con sentenza definitiva. Così, sebbene gli ordinovisti siano considerati gli ispiratori ideologici, non è mai stato mai individuato a livello giudiziario l'esecutore materiale, ossia l'uomo che materialmente pose la valigia con la bomba. La strage della Banca dell'Agricoltura diede avvio alla "strategia della tensione". In un paese che stava cambiando, la "strage di Stato" doveva fermare il cambiamento. La bomba del 12 dicembre inaugurò la "strategia delle stragi", prolungatasi fino al 1980 e a quel tragico 2 agosto alla stazione di Bologna. Stragi Tutte stragi che hanno visto protagonisti uomini degli apparati dello Stato e fascisti da loro organizzati, indirizzati, finanziati e protetti. La forte reazione popolare, operaia e studentesca, impedì che la strage di piazza Fontana raggiungesse il suo scopo, quello di far scattare nel paese un riflesso d'ordine, quel "vogliamo i colonnelli" che cercò concretizzazione nel fallito golpe Borghese. "La Cassazione - ha detto Guido Calvi, difensore dell'anarchico Pietro Valpreda, subito e ingiustamente additato come colpevole della strage - ha smentito coloro che ancora oggi continuano a dire che non si sa nulla, che la verità non è stata scoperta. Io mi indigno" di fronte a "questi incerti, diffidenti scettici, perché non è vero. La verità c'è ed è stata il frutto del lavoro di magistrati" alcuni dei quali "hanno pagato con la vita, a cominciare da Emilio Alessandrini". Pinelli E verità è anche che alle 17 vittime della Banca dell'Agricoltura, se ne aggiunse un'altra innocente: il ferroviere anarchico Giuseppe Pinelli, precipitato nella notte tra il 15 e il 16 dicembre 1969 da una finestra della questura di Milano, dove era illegalmente trattenuto per accertamenti sulla cosiddetta "pista anarchica", vero e proprio depistaggio messo in atto dall'allora Ufficio Affari Riservati del ministero dell'Interno, diretto erede dell'Ovra la polizia politica fascista e disciolto soltanto nel 1977.

