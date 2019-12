Clima, delusione per mancati risultati di COP25 a Madrid

C'è delusione al termine di COP25, la conferenza sul clima delle Nazioni Unite svoltasi a Madrid, conclusasi senza impegni precisi per far fronte all'urgenza indicata dagli scienziati di battere il riscaldamento globale. Il disappunto per il mancato accordo finale, nonostante una vera e propria maratona di trattative che ha prolungato di 36 ore la durata prevista della Conferenza, emerge dalle parole di Greta Thunberg: "La scienza è chiara, ma la si sta ignorando. Qualunque cosa accada non ci arrenderemo mai. Abbiamo appena iniziato". Ambizione Delusione dei militanti ambientalisti a cui si associa quella dei paesi più decisi nella battaglia, a partire dall'Ue e da quelli insulari a rischio di sopravvivenza. Sintetizza il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres: "La comunità internazionale ha perso una opportunità importante per mostrare maggiore ambizione. Non dobbiamo arrenderci". Unica notizia positiva l'approvazione dell'obbligo per i paesi più ricchi di indicare il prossimo anno di quanto ridurranno le emissioni di gas serra. Ai paesi di buona volontà, che vedono in prima fila l'Unione europea ma anche Canada, Nuova Zelanda e Messico, si è opposto il fronte dei grandi inquinatori costituito da Usa (che per altro con il presidente Trump si sono chiamati fuori dal rispetto degli accordi di Parigi) e poi da Cina, India, Brasile, Arabia Saudita, Giappone e Australia. Articolo 6 Tema centrale di scontro la concretizzazione dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, che riguarda il commercio delle quote di carbonio, ovvero il prezzo da pagare per chi emette gas serra per contribuire economicamente alla realizzazione e allo sviluppo di progetti di tutela ambientale, che normalmente sono realizzati in paesi in via di sviluppo. Gradi Impegni indispensabili per rientrare nei parametri del primo accordo universale e giuridicamente vincolante sul clima mondiale raggiunto nel 2015 nella capitale francese, con l'obiettivo di evitare cambiamenti climatici pericolosi, limitando il riscaldamento globale al di sotto di 2 gradi centigradi rispetto ai livelli dell'età preindustriale. L'altra grave manchevolezza di Madrid è stato il non accordo su come finanziare i paesi più poveri per mitigare i danni prodotti dai cambiamenti climatici. Glasgow Il 2020 diventa così un anno cruciale per il futuro del Pianeta. La prossima Conferenza Onu è prevista a Galsgow, preceduta da un incontro a Bonn a giugno. Ci vorrà molto impegno per realizzare ciò che la scienza ci dice sia necessario, considerato che se le cose dovessero proseguire come ora il mondo supererebbe la soglia di rischio nel 2030.

© in20righe - RIPRODUZIONE RISERVATA