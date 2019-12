Sardine fase due, missione recuperare al populismo le realtà più fragili

Dialogo, partecipazione e creatività sono gli impegni emersi dal primo incontro nazionale delle Sardine a Roma, dopo il successo della mobilitazione di piazza san Giovanni. Il messaggio è positivo: le "Sardine nelle istituzioni ci credono e si augurano che con il loro contributo di cittadini la politica possa migliorarsi" e intendono "continuare a presentare un'alternativa alla bestia del sovranismo e alle facili promesse del pensiero semplice". Territori La fase due, dopo il grande successo dei flash mob in tutta Italia a partire da quello ormai 'storico' del 14 novembre a Bologna, sarà quella del ritorno "sui territori". Con decine di nuove iniziative per "raggiungere il più possibile quei territori che, spesso perché in difficoltà, si sono rivelati più vulnerabili ai toni populisti". Quindi, particolare "attenzione alle zone periferiche, alle piccole città e alle località di provincia". Insomma, realtà in qualche modo analoghe a quella del cosiddetto "muro rosso" dell'Inghilterra del nord, dove l'insoddisfazione dei lavoratori e dei ceti popolari in difficoltà ha creato le premesse per la sconfitta del Labour e la vittoria delle roboanti proposte di Boris Johnson. Uno su quattro Uno dei quattro volti del gruppo fondatore delle Sardine, Mattia Santori, in un'intervista a "In mezz'ora in più", ha indicato un'intenzione precisa: "Il nostro obiettivo è superiore a un italiano su quattro" da raggiungere e coinvolgere. Suggestivi i titoli degli appuntamenti proposti: "Sardina amplifica sardina", che indagherà i bisogni dei territori nel Lazio; "Tutti sullo stresso treno", un convoglio che attraverserà la Liguria fino alla Francia; e "Staffetta delle Sardine" per raggiungere le zone con situazioni critiche e complesse in Sicilia. Energia L'energia scatenata dalle Sardine è tanta, "straordinaria" sostengono, e proprio per questo non vogliono farsi mettere fretta, soprattutto da parte dei media: "Occorrerà molta pazienza per dare anche un'identità politica a questo fenomeno. Capiamo l'urgenza di avere risposte, ma ribadiamo che possono maturare solo con il tempo e con la costruzione di un percorso condiviso, che continuerà a rafforzarsi nelle prossime settimane". Pretendiamo Confermati i sei punti indicati nella manifestazione di Roma: "Pretendiamo che chi è stato eletto vada nelle sedi istituzionali a fare politica, invece che fare campagna elettorale permanente. Pretendiamo che chiunque ricopra la carica di ministro comunichi solamente su canali istituzionali. Pretendiamo trasparenza nell'uso che la politica fa dei social network. Pretendiamo che il mondo dell'informazione protegga, difenda e si avvicini il più possibile alla verità". E ancora: "Pretendiamo che la violenza, in ogni sua forma, venga esclusa dai toni e dai contenuti della politica. Chiediamo alla politica di rivedere il concetto di sicurezza, e per questo di abrogare i decreti attualmente vigenti. C'è bisogno di leggi che non mettano al centro la paura, ma il desiderio di costruire una società inclusiva, che vedano la diversità come ricchezza e non come minaccia". Un programma vasto dirà qualcuno, ma fondamentale per disegnare una nuova idea e una nuova pratica della politica in Italia, dopo i disastri prodotti dal mix di sovranismo e populismo in salsa - troppo spesso - neofascista.

