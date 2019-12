Clima, Jane Fonda suffragetta a 82 anni. Quinto arresto per battaglia a fianco di Greta

Quinto arresto a Washington per Jane Fonda in chiave suffragetta per il clima. L'attrice due volte premio Oscar, che proprio oggi compie 82 anni, ha partecipato all'ennesimo venerdì di protesta contro i cambiamenti climatici alla testa del gruppo ambientalista a cui ha dato vita, Fire Drill Fridays. Le proteste davanti a Capitol Hill per chiedere un intervento sulle emissioni di gas serra si ripetono da ottobre e ora Jane Fonda rischia una condanna anche pesante. Cappotto rosso Un video apparso sui principali social media mostra l'ultimo arresto, con l'attrice sempre affascinante e con un cappotto rosso natalizio. Jane è ammanettata da fascette di plastica, mentre altri attivisti mostrano un cartello con la scritta: "Buon 82esimo compleanno" e intonano: "Happy birthday!". Poco prima Fonda si era rivolta ai manifestanti rimarcando la stretta correlazione tra la crisi climatica e la salute umana e aveva sottolineato l'intenzione di essere arrestata tutte le volte che sarà necessario per ottenere risultati concreti: "Questo è l'ultimo momento possibile nella storia in cui cambiare rotta. Sarò ancora in Campidoglio, pioggia o sole, ispirata e incoraggiata dall'incredibile movimento che i nostri giovani hanno creato", aveva scritto poco prima sul suo sito web. Comfort "Ho ascoltato la chiamata di Greta Thunberg - ha spiegato - e ho lasciato la mia zona di comfort e mi sono trasferita a Washington per dare vita a queste proteste". Attivista politica liberal e femminista da decenni, Fonda si è impegnata in difesa di varie cause a partire dagli anni Settanta del secolo scorso con il no alla guerra del Vietnam. Un suo viaggio ad Hanoi scatenò molte polemiche. Da vera icona pacifista si oppose anche alle guerre iniziate sotto il mandato di George W. Bush. Star Nelle ultime settimane Jane Fonda ha coinvolto nelle dimostrazioni anche altre star hollywoodiane, che sono state fermate dai poliziotti, da Sally Field a Rosanna Arquette, da Sam Waterston a Ted Danson. L'11 gennaio Jane Fonda tornerà in California per la settima e ultima stagione di "Grace & Frankie", la serie televisiva statunitense di cui è protagonista con Lily Tomlin. Coraggio "Molti di noi, donne di una certa età - ha scritto sul suo blog - si sentono più in grado di correre rischi. Le donne tendono a diventare più coraggiose con l'età. Ci rivedremo in piazza con un movimento per il clima troppo potente per essere ignorato dal prossimo presidente".

(foto da profilo FB Fire Drill Fridays)

