Germania, terrore razzista a Hanau. Nove vittime, suicida l'estremista responsabile

Un terrorista razzista ha aperto il fuoco su due shisha bar - locali dove si fuma il narghilé - nella città di Hanau, poco distante da Francoforte nel Land dell'Assia, uccidendo nove persone e ferendone almeno 4. In entrambi i luoghi presi di mira i presenti sarebbero stati prevalentemente curdi. L'autore della strage è stato trovato morto suicida a casa sua dalla polizia, assieme al corpo della madre. L'attentatore era un estremista di ultra destra, che avrebbe lasciato come rivendicazione una lettera e un video. Sparatorie Le due sparatorie sono avvenute nella notte di mercoledì a partire dalle 22 circa, prima contro un locale nel centro cittadino e più tardi contro un altro caffè in una zona periferica. Il sindaco della città, Claus Kaminsky, ha detto a Bild; è stata una "notte terribile, non potevamo immaginarne una notte peggiore. Naturalmente ci rimarrà un triste ricordo. Sono profondamente commosso". Su Twitter il portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert, ha dichiarato: "I miei pensieri sono con la gente di Hanau, dove è stato commesso un crimine spaventoso". Il nuovo attacco giunge quattro giorni dopo un'altra sparatoria con un morto registrata vicino al Tempodrom, una grande sala per eventi a Berlino, dove era in cartellone uno show comico turco. Armi La legislazione sulle armi da fuoco in Germania è tra le più severe al mondo e le norme sono state ulteriormente rafforzate negli ultimi anni dopo il verificarsi di altre sparatorie di massa. Il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, ha dichiarato: "Ho saputo dell'atto terroristico di Hanau con orrore. La mia più profonda vicinanza e cordoglio vanno alle vittime e ai loro parenti. Auguro una pronta guarigione ai feriti" e ha aggiunto: "Sono dalla parte di tutte le persone che sono minacciate da atti di razzismo. Dico loro che non sono sole, la grande maggioranza delle persone in Germania condanna questo atto e ogni forma di razzismo, odio e violenza".

