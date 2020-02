Virus: Italia sotto attacco, 76 contagiati, 2 morti, 50.000 bloccati in casa. Domani stop al calcio

L'Italia sotto l'attacco del coronavirus che aggredisce in particolare le regioni del Nord e si espande velocemente. Il focolaio più importante dell'epidemia è il Lodigiano. Sono già 76 i contagiati (il numero più alto di tutti i paesi occidentali, Europa e Usa, ieri erano 16), due le vittime: una in veneto e una in Lombardia. Questo il quadro dei contagiati: 54 in Lombardia, 17 in Veneto, 2 in Emilia Romagna, 2 nel Lazio (i due turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani), uno in Piemonte. Chiuse tutta la prossima settimana le università in Veneto e Lombardia. Il Friuli Venezia Giulia ha deciso lo stato di emergenza. "Blindato" tutto il territorio del Lodigiano (dieci comuni) dove si è verificato il maggior numero di contagi. Il governo si è riunito alla Protezione civile dove ha tenuto anche un consiglio dei ministri straordinario che ha partorito dopo cinque ore di dibattito un decreto che contiene misure di prevenzione più drastiche per fronteggiare l'epidemia. Il punto centrale del decreto è il "contenimento" della mobilità dei cittadini nelle zone-focolaio per bloccare la diffusione del virus: almeno 50.000 persone sono e dovranno restare a casa fino a nuove disposizioni; non potranno uscire da quel territorio (neanche per andare a lavorare) che diventa così 'zona rossa'. E ovviamente nessuno potrà entrare: bloccare la mobilità significa bloccare l'espenasione del coronavirus. Far osservare questo divieto toccherà alle polizie locali ma "anche all'esercito se necessario", ha detto Conte. Il premier ha anticipato anche due misure di competenza dei ministri dell'Istruzione e dello Sport, Azzolina a Spatafora. Domani i due ministri dovrebbero emanare provvedimenti per bloccare le gite scolastiche a livello nazionale e tutte le manifestazioni sportive, quindi anche le partite di calcio, in Veneto e in Lombardia (saltano Inter-Samp, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari).

