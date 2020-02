Coronavirus, nessuno sa perchè ma siamo terzi al mondo per contagi

Nessuno sa spiegarsi il perchè - e siamo ancora alla ricerca del 'paziente zero' - ma in sole 24 ore l'Italia è balzata al terzo posto nel mondo per numero di contagi da coronavirus e l'Europa comincia a guardarci con qualche sospetto. Una fulminea diffusione cui gli scienziati non riescono ancora a dare una risposta. Anche il premier Conte si è detto "sorppreso", azzardando l'ipotesi che questo dato preoccupante sia dovuto al fatto che "facciamo controlli a tappeto"... Fatto sta che dopo la Cina dove i contagiati sono ormai decine di migliaia e la Corea del Sud con i suoi 602 casi, viene l'Italia con 155 contagiati ad oggi, più del Giappone. E tre decessi. I casi di positività al coronavirus si sono registrati in maggioranza in Lombardia, nel Lodigiano, poi in Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige. In vigore da oggi le misure di prevenzione e contenimento dell'epidemia decise ieri dal governo: presidiata h 24 la 'zona rossa' del Lodigiano (in 11 comuni non si potrà nè entrare nè uscire), in cinque regioni del nord - Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige - chiusi temporaneamente scuole, università, fabbriche, cinema, musei e luoghi di aggregazione. Sospese anche le messe. A Milano anche la Scala e il Duomo hanno serrato i battenti, fermo il Carnevale di Venezia. A Milano si sono registrati casi di assalto agli scaffali dei supermercati svuotati di generi alimentari per la psicosi da coronavirus, "assolutamente non giustificata" dicono le autorità. I paesi confinanti con l'Italia, ma non solo loro, stanno seguendo con attenzione questa innegabile e inspiegabile escalation del numero di contagi: in Francia Marine Le Pen, leader del Front National, ha chiesto al governo Macron controlli più stringenti alle frontiere sui treni provenienti dal Belpaese, in Austria un treno proveninete dall'Italia è stato fermato al Brennero per due casi "sospetti" di coronavirus e la Romania ha disposto la quarantena obbligatoria per tutte le persone in arrivo dalla Lombardia e dal Veneto o che siano state in quelle due regioni nelle ultime due settimane.







