Sei morti e 229 contagi, il Nord Italia chiuso per virus. Crolla la borsa (-5,4%)

Nord Italia chiuso per coronavirus. Ormai tutte le regioni del settentrione sono alle prese con questo nemico invisibile che attacca le vie respiratorie. E che fa vittime soprattutto tra gli anziani. Contraccolpi anche economici: la Borsa crolla (-5,4%) bruciando 30 miliardi di capitalizzazione, lo spread s'impenna (145 punti) e gli analisti finanziari prevedono per il 2020 un taglio del Pil italiano anche di mezzo punto. Il bollettino di questa 'guerra' registra finora sei decessi (5 in Lombardia e uno in Veneto) e 229 contagiati, in massima parte in Lombardia. Le ultime tre vittime avevano 80, 88 e 84 anni, siamo sempre terzi nel numero dei contagi dopo la Cina e la Corea del sud con l'Europa - ma non solo, vedi le Mauritius che non vogliono turisti lombardi o veneti - che ci guarda con sospetto ipotizzando una sorta di cordone sanitario intorno al Belpaese e l'Oms che si dice preoccupata per l'escalation di positività al coronavirus "in Corea del Sud, Iran e Italia". Anche se è vero che se ci si ammala di Covid-19 nella stragrande maggioranza dei casi se ne esce guariti, la psicosi dilaga ed è corsa non solo all'acquisto di mascherine (inutili se si è infetti) e di igienizzanti ma anche di generi alimentari con i supermarket presi d'assalto ad onta delle rassicurazioni delle autorità, governo e Protezione civile, che non nascondono la preoccupazione ma invitano la popolazione a non cedere al panico. 50.000 le persone isolate nelle 'zone rosse', i due focolai in Lombardia e Veneto. Ma sei Regioni del Nord (Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia) risultano semi-paralizzate per il blocco totale o parziale di quasi tutte le attività di aggregazione: dalle scuole alle università, dai musei ai monumenti, dai cinema agli stadi, dalle fabbriche agli uffici pubblici. Problemi al traffico ferroviario allo snodo di Piacenza per controlli sanitari a Casapusterlengo (dentro, la zona rossa) treni con ritardi anche di 90 minuti. Rinviato invece al 2 aprile lo sciopero del trasporto aereo previsto per domani.





) - ROMA, 24 FEB - "Siamo profondamente preoccupati per l'improvviso aumento dei casi in Italia, Iran e Corea del Sud".

Lo ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel suo briefing quotidiano sul coronavirus precisando che "al momento fuori dalla Cina ci sono 2074 casi in 28 Paesi e 23 morti". "Tutti i paesi - ha aggiunto - devono mettere al primo posto la tutela degli operatori sanitari. E le comunità devono proteggere le fasce più deboli, i più anziani e i soggetti con condizioni sanitarie pregresse".

