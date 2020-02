Auto-isolamento per il governatore Fontana, positiva una sua assistente

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana si è imposto l'auto-isolamento perchè una sua assistente è risultata positiva al coronavirus. E' stato lo stesso Fontana ad annunciarlo con un video postato su Facebook in cui appare indossando la mascherina. E' l'utima notizia di oggi sul fronte dell'epidemia da coronavirus, una giornata che registra come finora ci siano stati dodici decessi, quasi tutti anziani con patologie pregresse, e 400 contagiati. Nella 'zona rossa' del lodigiano risulterebbero contagiati anche sei minori ma il capo della Protezione Civile, Borrelli, non ha confermato la notizia. "Da oggi qualcosa cambierà - ha detto Fontana nel video - perché anche io mi atterrò alle istruzioni date dall'Istituto Superiore della Sanità, per cui per due settimane cercherò di vivere in sorta di auto-isolamento che soprattutto preservi le persone che lavorano con me". Positività registrate anche in Liguria e in Puglia mentre il governo, a livello nazionale, oltre a predicare e a voler far predicare a tutti i livelli "no al panico" ha deciso su indicazione dell'Istituto Superiore di Sanità di far affettuarei tamponi faringei "solo" ai pazienti sintomatici. Secondo l'Iss i tamponi effettuati finora hanno dato nel 95% dei casi esito negativo confermando che il rischio contagio è elevato nei soggetti sintomatici mentre è marcatamente più basso nei soggetti asintomatici. Da qui la scelta di eseguire i tamponi solo sui soggetti sintomatici, visto che siamo in un periodo di pandemia.

© in20righe - RIPRODUZIONE RISERVATA