Più di mille contagiati, 29 morti. Prima vittima negli Usa

L'ultimo bilancio dell'epidemia di coronavirus in Italia è di 1.128 persone contagiate e 29 morti. Le scuole restano chiuse in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna almeno fino all'8 marzo. A livello globale il numero delle vittime ha toccato quota 3.000, la stragrande maggioranza in Cina. In Corea del Sud un'escalation di casi positivi: ormai il numero quotidiano dei contagiati supera il numero dei casi positivi in Cina. In un solo giorno in Corea del sud 813 casi che portano il totale a 3.150 (17 le vittime). Sempre in Corea il primo caso di recidiva al coronavirus: si tratta di una donna di 73 anni dimessa dall'ospedale il 22 febbraio a guarigione acclarata e risultata invece positiva venerdì, per la seconda volta, al test sul Covid-19. Una vittima anche negli Usa, la prima, a Seattle nello stato di Washington. Il presidente Donald Trump ha convocato una conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza: "E' probabile che possano esserci altri casi" ha detto, aggiungendo che "gli Usa sono pronti ad ogni scenario". Il vice presidente Mike Pence, che coordina l'emergenza nel Paese, ha innalzato l'allerta-coronavirus a livello 4 ed è tornato a sconsigliare i viaggi nelle zone del mondo colpite, ovviamente Cina e Corea del Sud, ma anche "alcune aree dell'Italia".

© in20righe - RIPRODUZIONE RISERVATA