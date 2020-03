Mattarella nomina commendatore il capitano 'eroe' della Diamond Princess

Per il suo "esemplare comportamento" nella gestione dell'emergenza sulla 'Diamond Princess', il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito motu proprio l'onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana al comandante della nave, Gennaro Arma. Lo ha comunicato il Quirinale con una nota. Arma, 45 anni, era il capitano della 'Diamond Princess', la nave da crociera - 5.000 persone tra passeggeri ed equipaggio - rimasta bloccata e ormeggiata per quasi un mese nel porto di Yokohama, in Giappone, dopo l'esplosione a bordo di un'epidemia di coronavirus. Una crociera che si è trasformata in un incubo: 600 contagiati, due morti. La foto del comandante che, in divisa, con trolley e mascherina, lascia per ultimo, da solo, la 'Diamond Princess', diffusa dalla società armatrice e accompagnata con un sentito 'grazie', ha fatto il giro del mondo suscitando un'ondata di rispetto e simpatia: "Un eroe", il "simbolo di un'Italia che non molla mai", il "brave captain" (che riscatta gli errori di Francesco Schettino).





