Nel giorno più buio (mille morti) la sofferta preghiera del Papa e l'appello di Mattarella all'Ue

Nel giorno più buio di questa irrefrenabile pandemia (quasi mille morti in Italia, 969, il totale delle vittime è di 9.134) la benedizione 'Urbi et Orbi' di papa Francesco e l'appello di Mattarella all'Europa. Una benedizione, una preghiera per la fine della pandemia e l'indulgenza plenaria pronunciate dal pontefice con volto tirato e sofferto e anche con un leggero ma evidente affanno. Una benedizione rivolta ad una piazza San Pietro vuota e bagnata dalla pioggia davanti al crocifisso di San Marcello al Corso, quello che i romani portarono in processione nel 1522 per chiedere la grazia di esser liberati dalla peste. Una cerimonia che ha rappresentato un vero inedito, un evento storico riversato dalla televisione in diretta planetaria a miliardi di persone, cattolici e non, cioè ad un'umanità colpita e in angoscia per il virus che ha contagiato finora oltre mezzo milione di persone e fatto migliaia di vittime. Nella preghiera speciale Francesco ha implorato Dio: "Svegliati Signore, il mare è agitato e noi siamo in mare aperto, non lasciarci in balia della tempesta". In questa tempesta gli esempi sono medici, infermieri, addetti ai supermercati, forze dell'ordine "che stanno dando la loro vita". L'uomo - ha aggiunto - pensava di "rimanere sempre sano in un mondo malato", afflitto da guerre e "ingiustizie planetarie". L'attacco del virus: "Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città; si sono impadronite delle nostre vite" e "ci siamo ritrovati impauriti e smarriti". "Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme" ha concluso Francesco. Poi l'indulgenza plenaria con l'ostensione del sacramento e il suono delle campane misto a quello delle sirene delle ambulanze, laggiù sul Lungotevere.

E poco dopo, dal Quirinale, l'appello sempre televisivo del presidente della Repubblica: Mattarella si è rivolto non solo agli italiani, incoraggiandoli a resistere, ma soprattutto all'Europa - ancora divisa e quindi non pronta per un'azione comune contro il coronavirus - perchè intervenga in aiuto del nostro paese presto, subito, abbandonando i "vecchi schemi". E' un attacco straordinario quello del virus venuto dalla Cina che vede l'Italia in prima linea - ha fatto capire in sostanza Mattarella - e che necessita proprio per questo una serie di interventi speciali, ad hoc (non certo quelli al momento sostenuti da Germania, Olanda e dai paesi europei del Nord...).

