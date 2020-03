Sono 14.620 i malati che hanno sconfitto il virus

Se non è una piccola luce in fondo al tunnel gli somiglia molto: ad oggi infatti sono 14.620 le persone guarite dal covid-19 dopo aver contratto il virus. Vale a dire 1.590 più di ieri, "il numero più alto di guariti dall'inizio dell'emergenza". E scende la curva delle persone risultate positive. Lo ha annunciato il capo della Protezione civile Angelo Borrelli diffondendo il bollettino quotidiano della pandemia. Un bollettino stavolta con più luci che ombre anche se il numero dei decessi continua ad essere alto, troppo alto: 812 contro i 756 di ieri, per un totale complessivo di 11.591 vittime. Le cifre: sono complessivamente 75.528 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.648. Domenica l'incremento era stato di 3.815, più del doppio. Crescono anche i guariti: 14.620 come detto le persone guarite in Italia. Ieri l'aumento dei guariti era stato di 646. Comprendendo i decessi e i guariti il totale delle persone che hanno contratto il virus ha superato quota 100.000 (102.091).





