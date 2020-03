Spiragli: meno ricoverati e terapie intensive meno affollate

In una giornata in cui per la prima volta l'Istituto Superiore di Sanità (Iss) parla apertamente di 'picco' della pandemia raggiunto invitando però contemporaneamente gli italiani a non abbassare la guardia, i dati forniti dalla Protezione civile inducono anch'essi ad un cauto ottimismo sugli sviluppi della malattia e sull'azione di contenimento della Covid-19. C'è infatti una riduzione dell'incremento dei ricoverati (da 1.276 del 26 marzo ai 409 di ieri, ai 397 di oggi) e, per quanto riguarda la terapia intensiva, nodo cruciale della lotta al coronavirus, l'incremento giornaliero che era di 120 il 26 marzo, oggi è di 42. Sono 15.729 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, +1.109 rispetto a ieri quando l'aumento dei guariti era stato di 1.590. Complessivamente i malati di Covid-19 sono 77.635, con un incremento rispetto a ieri di 2.107 (lunedì l'incremento era stato di 1.648). Il totale dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - è di 105.792. Il dato negativo di oggi è il numero dei morti, ancora troppo alto e superiore a quello di ieri: 837, cifra che porta il totale delle vittime a 12.428 dall'inizio della pandemia (ieri l'aumento era stato di 812).





