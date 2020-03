"Papà mi porti fuori?", il Viminale dice sì "ma senza correre"

Via libera del Viminale alle passeggiate genitore-figlio (o figli), i famosi 'due passi', purchè nei pressi della propria abitazione. Una circolare del ministero dell'Interno dà oggi una risposta agli interrogativi pressanti provenienti dalle famiglie con bambini costrette a restare chiuse in casa per contenere la pandemia di coronavirus. Tre settimane di quarantena stanno mettendo a dura prova gli equilibri familiari . E allora - per la gioia dei bambini ma anche dei genitori - arriva l'interpretazione autentica del ministero guidato dalla Lamorgese sui divieti e sulle concessioni delle misure per il contenimento del virus venuto dalla Cina: sì alla passeggiata dei figli minori con la mamma o con il papà vicino casa, ma niente corsette, in bici o in monopattino e men che meno partitelle a calcetto. Solo 'due passi' e di un solo genitore con un solo bambino (o con i fratellini, se ci sono). Nella circolare emanata oggi, peraltro non completamente chiara, si dice che " è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto, purché in prossimità della propria abitazione". La nuova circolare dà ulteriori "chiarimenti" sui divieti di assembramento e spostamenti a causa dell'emergenza coronavirus. "L'attività motoria generalmente consentita - precisa il testo - non va intesa come equivalente all'attività sportiva (jogging)" che pertanto sembra proibito, anche se altre circolari l'avevano sdoganato. Possibile invece per il Viminale camminare "in prossimità della propria abitazione" ma resta "non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici". C'è da aspettarsi presto un'ulteriore circolare interpretativa, auspicabilmente non in burocratese, sul jogging-sì o jogging-no. Sì del Viminale anche alle passeggiate, sempre nei pressi della propria abitazione, di anziani e disabili accompagnati da persone che ne curano l'assistenza. Questo tipo di uscita "è riconducibile a motivazioni di necessità o salute". (foto da sempionenews.it)



© in20righe - RIPRODUZIONE RISERVATA