Coronavirus: e la portaerei nucleare issò bandiera gialla...

Bandiera gialla, come per i navigli di alcuni secoli fa colpiti dalla pestilenza. Dopo i grandi transatlantici, è toccato alla portaerei nucleare Theodore Roosevelt della US Navy fare i conti con il Coronavirus. Il San Francisco Chronicle ha riportato n una lettera di quattro pagine del capitano della nave, Brett Crozier: "Non siamo in guerra e quindi non possiamo permettere che un singolo marinaio muoia inutilmente a causa di questa pandemia. È necessaria un'azione decisiva". Guam La USS Theodore Roosevelt si trova a Guam, isola dell'oceano Pacifico occidentale e ufficialmente "territorio non incorporato" degli Stati Uniti. Ha il nome del 26esimo presidente, un repubblicano dalla personalità esuberante alla Trump, ed ebbe il suo battesimo del fuoco in occasione dell'operazione Desert Storm nel 1991. L'equipaggio supera le 4 mila unità e a bordo ci sono 90 tra aerei da combattimento ed elicotteri. Lo scorso 24 marzo la Marina Usa aveva ufficializzato la presenza di tre casi di Covid-19 e nei giorni successivi i contagi sono aumentati in maniera esponenziale. Positivi Un alto ufficiale, tutelato dal Chronicle con l'anonimato, ha detto che i positivi sarebbero attualmente tra i 150 e i 200, seppure nessuno con sintomi gravi. A bordo è praticamente impossibile seguire le linee guida ufficiali per la quarantena e le distanze sociali. Uno studio della università svedese di Umea sulla vicenda della nave da crociera Diamond Princess ha rilevato che se il transatlantico fosse stato immediatamente evacuato all'arrivo a Yokohama il numero dei contagiati sarebbe stato un decimo rispetto agli oltre 700 infettati con la quarantena a bordo. Su di una nave da guerra le cose si complicano, poiché non è progettata per fornire neppure l'isolamento garantito delle cabine individuali. Con grande coraggio e a rischio anche della carriera, il comandante Crozier ha chiesto di poter isolare a terra l'equipaggio, garantendo il normale funzionamento della nave, compresa la delicata centrale nucleare e la gestione di velivoli ed armamenti, con circa il 10 per cento degli effettivi. Guerra "Se fossimo stati in guerra - ha scritto Crozier - la nave avrebbe continuato le operazioni e combattuto la malattia nel miglior modo possibile" e anche ora, "se richiesto siamo pronti a combattere e battere qualsiasi avversario osi sfidare gli Stati Uniti o i nostri alleati". Il segretario alla Marina, Thomas Modly, parlando alla CNN ha sottolineato che le due priorità dell'amministrazione sono prendersi cura dei marinai e mantenere la capacità di missione della Roosevelt: "Non siamo in disaccordo con il comandante". Ma il segretario alla Difesa, Mark Esper, secondo quanto riporta il Los Angeles Times, ha detto di non aver letto la lettera di Crozier e di non ritenere comunque che si sia ancora al punto della necessità di una evacuazione.

