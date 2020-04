Chiusura totale fino a Pasquetta, senza eccezioni

Blocco totale di ogni attività. E divieto ad uscire di casa, almeno fino a Pasquetta. Lo ha annunciato in tv il premier Giuseppe Conte dando notizia di un nuovo dpcm e confermando il regime di chiusure anticipato dal ministro Speranza. Il governo proroga tutte le restrizioni senza nessuna mitigazione od eccezione. Neanche per le fabbriche. Per il 13 Aprile, per Pasquetta quindi, nessuna gita fuori porta ma soltanto la possibilità di recarsi a fare la spesa od in farmacia. "E non è detto che il 14 aprile si comincerà il percorso inverso". Tutto dipende dall'andamento della pandemia sapendo che allentare oggi le misure restrittive potrebbe annullare tutti i sacrifici fatti finora dagli italiani, ha aggiunto Conte. Un pasticcio poi la "passeggiata" sotto casa con i figli con tante contraddizioni che creano solo confusione. Conte ha precisato sulla circolare del Viminale: "Non è cambiato niente. Se una mamma o un papà devono fare la spesa e si fanno accompagnare da un figlio perchè non sanno a chi lasciarlo, poteva farlo anche prima". Come per chi vuole andare a correre, pur in solitario. Bar, ristoranti, palestre continueranno a tenere le serrande abbassate, senza capire quali saranno i tempi per una riapertura. Anche perché appare probabile che le misure verranno confermate fino a fine mese, se basterà, con un nuovo decreto. Potrebbero invece essere riprese alcune attività produttive, riapertura sulla quale e’ in corso un serrato dibattito. Tutto dipendera’ dai contagi che continuano ad essere sostanzialmente stabili. Il leggero incremento viene attribuito ai maggiori tamponi fatti. Anche se facendo più tamponi e avendo più malati ciò comporta che ci sono ancora molti casi non tracciati. L’ Universita‘ di Harvard ne calcola addirittura oltre 5 milioni, un decimo della popolazione. Dall’Iss dicono che si tratta di calcoli sballati. Ma di certo di casi non esaminati ce ne sono moltissimi e lasciano ancora le porte aperte al virus. Per chiuderle ed arrivare ad un contagio R0 o R e qualche decimo, ci vorra‘ ancora molto tempo. Ma un piano per la ripresa sembra mancare. (foto di Ri Butov da Pixabay)

