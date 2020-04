Meno ricoveri e meno morti. "La curva comincia a scendere"

Dal campo di battaglia della lotta al coronavirus il capo della protezione civile Angelo Borrelli ha dato due buone notizie in apertura della quotidiana conferenza stampa: la diminuzione dei ricoveri e l'incremento rallentato delle vittime, 525 nelle ultime 24 ore, "il numero più basso dal 19 marzo". Subito dopo il prof. Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di Sanità, ha pronunciato le parole che tutti volevamo sentire:"La curva ha iniziato la discesa". Anche se, ha aggiunto, la guardia non va assolutamente abbassata perchè si rischia di compromettere tutti i sacrifici fatti finora. Quindi ancora "tutti dentro casa", senza eccezioni. Per quanto riguarda l'avvicinamento alla 'fase 2', sempre per Brusaferro, se ne può cominciare a parlare se i dati positivi di oggi saranno confermati. Meno ricoveri: 17 in meno nelle terapie intensive nelle ultime 24 ore, 71 in meno le ospedalizzazioni di malati di Covid 19 con sintomi. Gli altri dati di oggi: 91.246 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 2.972. Sabato l'incremento era stato di 2.886. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - è di 124.632. I deceduti: secondo l'ultimo bollettino, sono 15.887 i morti dopo aver contratto il coronavirus, con un aumento rispetto a ieri di 525, il numero più basso dal 19 marzo. Sabato l'aumento era stato di 681.



