Coronavirus, stop 'far west' mascherine. Cina, più produzione e più qualità

Mettere fine al 'far west' delle mascherine, per offrire una protezione decisiva per far partire la "fase 2". La Cina, produttore fondamentale a livello mondiale di un articolo diventato strategico, annuncia più disponibilità e maggiore qualità. Pechino, informa l'agenzia Xinhua, attribuisce grande importanza al controllo della qualità e ha lanciato una serie di misure per garantire lo standard delle sue esportazioni di forniture mediche. Mercato Uno sforzo che richiede una stretta collaborazione internazionale per mantenere l'ordine nel mercato globale delle forniture mediche. Presso il Guangdong Medical Devices Quality Surveillance and Test Institute, l'ispettore Tang Zhi conduce una serie di prove pratiche sulle mascherine: respira, fa movimenti del capo e conta lentamente ad alta voce da 1 a 100. Una procedura monotona, ma decisiva. "Nel campo delle maschere mediche - spiega Huang Minju, funzionario dell'Istituto - la Cina adotta standard simili o addirittura più rigorosi di quelli dei molti paesi. Le società cinesi certificate sono quindi qualificate per fornire prodotti medici di alta qualità". Tolleranza zero Le indagini nel caso di eventuali problemi vengono condotte in accordo con il ministero del Commercio, che ha promesso tolleranza zero. A partire dall'inizio del mese di aprile le forniture mediche esportate devono ottenere la certificazione e soddisfare gli standard di qualità del paese importatore. L'emergenza Covid-19 ha creato una richiesta senza precedenti e ha messo a dura prova le capacità di produzione anche di un azienda con quasi 30 anni di esperienza come la Guangzhou Fuzelong Hygiene Material Co. Unità Da fine gennaio la produzione è cresciuta da 100 mila a 700 mila mascherine al giorno e in tutta la Cina si lavora a ritmi vertiginosi h24. La produzione giornaliera ha raggiunto 116 milioni di unità a fine febbraio, 12 volte il livello di gennaio. Le maschere mediche sono classificate in tre categorie: maschere protettive, maschere chirurgiche e maschere ordinarie, che offrono diversi livelli di protezione e sono soggette a differenti standard. Anche grazie alle forniture di materiale sanitario adeguato si è combattuta l'epidemia nell'epicentro di Wuhan e nessuno degli oltre 40 mila operatori sanitari inviati da tutta la Cina nella provincia di Hubei ha contratto il virus. Importatori Sotto la spinta della necessità di materiale sanitario per affrontare l'epidemia, sono però entrati in campo produttori improvvisati non professionali, per questo Pechino ha rafforzato i controlli e chiede altrettanta attenzione anche da parte dei paesi importatori, rafforzare la supervisione, il monitoraggio e l'ispezione dei prodotti.

(foto Xinhua/Ren Chao)

