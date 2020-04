Sarà un’estate di guerra. Illusione normalità a giugno o luglio

Sara’ un’estate di guerra. Secondo alcuni scienziati impossibile raggiungere la normalita’ a giugno o luglio. Probabilmente se la curva dei malati scenderà e a metà maggio si potrà tornare ad uscire e lavorare. Pur sempre però in una situazione di emergenza nella quale bisognerà cominciare a capire come convivere con il coronavirus. Quindi sempre con la mascherina e a distanza dagli altri almeno a due metri, come sostengono degli studi americani. Ultimi a riprendere l’attivita’ sanno bar e ristoranti, oltre che alle discoteche ed alle palestre. Tutti luogo naturali di socializzazione ed affollamento. Carlo Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, in un’intervista al Messaggero, ha detto: “Il calo previsto non e’ la fine del problema”, aggiungendo “non sara‘ un’estate normale”. Qualche limitazione, e probabilmente non solo qualche, restera’. E dovremo ragionare settimana per settimana. Probabilmente ammesso che le spiagge siano aperte occorrerà la mascherina e mantenere le distanze. Bisognerà vedere quale sarà la sorte della nautica da diporto, con barche sulle quali vanno a fare il bagno più persone con spazi limitati per mantenersi a distanza di sicurezza. Stesso problema per bar e ristoranti. Poi evidentemente il turismo se non controllato porta allo spostamento di molte persone, con la possibilità che tra di essi via siano dei portatori di contagio, anche in luoghi per ora praticamente esenti dalla pandemia, come ad esempio Monte Argentario, con Porto Santo Stefano e Porto Ercole mete molto ambite per passare le vacanze. In entrambi i paesi ci sono dei circoli nautici anch'essi molto affollati. Anche per il fisico Vespignani, informatico di fama mondiale alla Northeasten University, e’ ”impossibile il ritorno alla normalita’ a giugno o luglio”. Ancora: “la curva dell’Italia e’ in frenata e sta cominciando la discesa ma bisogna avere ancora pazienza”. “Non dobbiamo seguire i numeri giorno per giorno, ma almeno su base settimanale”, il suo consiglio che terrebbe anche conto di malati e morti ridotti a semplici numeri per le statistiche. Vespignani spiega: “Bisogna sempre stare attenti ai calcoli. Non e’ il momento di rilassarsi. Dobbiamo cominciare a dire gli italiani una verità’ scomoda. Mi rendo conto che e’ difficile dirlo ad un paese praticamente in ginocchio, ma o non possiamo illuderci di tornare alla normalità a giugno o luglio. Queste sono le settimane in cui l’Italia deve dotarsi di strutture di controllo, che neppure immaginava fosse mai stato necessario”.

