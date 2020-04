Coronavirus, caccia alle medicine. Pressioni Trump, da India ok a export antimalarico

È caccia aperta a livello mondiale ai medicinali da utilizzare nella lotta al Covid-19. Al centro dell'attenzione, come nel caso della Cina per le mascherine, è un altro grande paese emergente: l'India. Nei giorni scorsi Nuova Delhi aveva imposto il divieto all'export della idrossiclorochina, il medicinale antimalarico indicato dal presidente Usa, Donald Trump, come arma decisiva nella lotta contro il Coronavirus. Stop poi anche per un altro farmaco molto utilizzato contro le forme virali da raffreddamento e come antifebbrile, il paracetamolo. Ritorsioni Di fronte alla chiusura decisa dal governo indiano, Trump aveva apertamente parlato di "ritorsioni" in caso di mancato rapido ritiro del divieto. "Alla luce degli aspetti umanitari della pandemia di Covid-19, è stato deciso che l'India avrebbe concesso il paracetamolo e l'idrossiclorochina in quantità adeguate a tutti i paesi vicini che dipendono dalle nostre capacità", ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri, Anurag Srivastava, che ha aggiunto: "Forniremo questi farmaci essenziali ad alcune nazioni particolarmente colpite dalla pandemia. Scoraggeremmo qualsiasi speculazione al riguardo o qualsiasi tentativo di politicizzare la questione". AIFA Anche l'Agenzia Italiana del Farmaco ha aperto all'utilizzo nelle terapie anti-Covid-19 all'utilizzo di clorochina e idrossiclorochina, segnalando ai medici l'attenzione all'uso appropriato e in particolare a una attenta valutazione del paziente prima della prescrizione, soprattutto in presenza "di disturbi della conduzione cardiaca". Quelle antimalariche sono medicine economiche e da tempo in produzione, la Cadila Healthcare di Ahmedabad, nello Stato indiano nord-occidentale di Gujarat, è il più grande produttore mondiale di idrossiclorochina. Telefonata Gli Usa dipendono per circa il 50% dall'import del farmaco dall'India. Un altro importante produttore di questo tipo di farmaci generici da banco è la Actavis, che fa parte della multinazionale israeliana Teva Pharmaceutical Industries. Per sbloccare la situazione Trump si è rivolto direttamente con una telefonata al premier indiano Modi, inb cui non aveva escluso eventuali ritorsioni commerciali. Secondo un funzionario di Nuova Delhi sentito dal quotidiano The Hindu: "Questa decisione è stata un esempio ideale di come si svilupperanno i rapporti commerciali nel mondo post-Covid-19: cibo e medicine diventeranno sempre più una preoccupazione per la sicurezza nazionale dei diversi paesi". Profilassi Il Consiglio indiano per la ricerca medica ha consigliato l'uso della idrossiclorochina anche come profilassi, terapia preventiva per medici, infermieri e altro personale sanitario in prima linea nella battaglia contro il virus.

(foto pixnio.com)

