Dimezzati i contagi. Cresce aspettativa per Fase 2

Il coronavirus comincia a segnare un calo deciso ed ora si comincia a veder la luce in fondo al tunnel. Purtroppo sono ancora molti i morti, ma l’inizio della malattia risale alle scorse settimane. Sono 604. Quello che fa ben sperare sono i contagi addirittura dimezzati rispetto a ieri. In diminuzione anche i numeri delle peraone attualmente malate ed il numero dei ricoverati sia in terapia intensiva che fuori dalla stessa. I dati del bollettino quotidiano della Protezione civile parlano di 878 nuovi contagi, ieri erano stati 1941. Creescono le aspettative per l’inizio di quella Fase 2, che porterà ad una ripresa seppur graduale di un ritorno alla normalita’

