Previsione americana, in Italia zero morti il 19 maggio

Oltre al dato sella ProTezione civile di oggi che certifica l’inizio della disceSa della pandemia con il dimezzamento rispetto a ieri dei nuovi contagi, arriva uno studio dell’Ihme, l’istituto per la misurazione e valutazione dellap salute della facoltà di medicina dell’Univerita’ di Washington, che indica lo zero morti in Italia per il 19 maggio. Al netto di possibili ricadute dovute al rilassamento delle misure di distanziamento, lo studio stima: l’Italia ha superato il picco, eccezion fatta per la Calabria, picco previsto per oggi, e Puglia, il 16 aprile. Il totale dei decessi registrati in Italia sara‘ di 20.300 al Prossimo 4 agosto.

