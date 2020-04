La curva continua a scendere. Ma l'Iss avverte "Guai a credere vicina la fine dell'emergenza"

La curva dei contagi continua a scendere. Nelle ultime 24 ore sono state 'solo' 880 le persone risultate positive al test del coronavirus, la metà rispetto a ieri, "l'aumento più basso dal 10 marzo". Un dato positivo sottolineato dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli che ha riferito anche un altro elemento che lascia ben sperare circa il rallentamento della pandemia: sono diminuiti per il quarto giorno consecutivo sia i ricoveri in ospedale di pazienti sintomatici sia di quelli in terapia intensiva (3.039 contro i 3.600 di ieri ). 1.505 i guariti, anche questo un dato positivo. Sempre alto, troppo alto anche se più basso di ieri il numero delle vittime, 604, per un totale dall'inizio dell'epidemia di 17.127. Ed è proprio questo numero che sollecita governo e Istituto superiore di Sanità ad avvertire di non cadere preda di facili entusiasmi. "Non abbassare la guardia" ha ribadito il prof. Rezza dell'Iss. "Guai a credere che siamo a pochi passi dall'uscita dall'emergenza" ha aggiunto parlando del rischio di un 'liberi tutti' anticipato che aprirebbe la strada ad una recrudescenza dei contagi. Il commissario Arcuri è stato anche lui molto chiaro: "Nei prossimi giorni in vista della Pasqua non dimenticate mai che si è portato via già 16.523 vite umane (dato di ieri, ndr). Torno a supplicarvi, nelle prossime ore non cancellate mai questo numero dalla memoria. Attenti a illusioni ottiche, pericolosi miraggi, non siamo a pochi passi dall'uscita dell'emergenza, da un'ipotetica ora X che ci riporterà alla situazione di prima, nessun liberi tutti per ritornare alle vecchie abitudini". Ma proprio delle modalità di questo eventuale 'liberi tutti' e della ricetta per ripartire, sia pure in modo graduale, si continua a parlare a tutti i livelli. Sicuramente il premier Conte e i ministri più coinvolti nell'emergenza coronavirus ne hanno parlato con i membri del comitato tecnico-scientifico incontrati oggi. Sono stati valutati i risultati fin qui ottenuti grazie alla stretta sugli spostamenti e si è affrontato il tema 'fase2' ma ancora non si è arrivati a stabilire una data precisa per la proroga del lockdown - che ci sarà sicuramente e verrà comunicata a breve - rispetto al 13 aprile, giorno di Pasquetta, attualmente in vigore. Prudenza assoluta sulle tappe della auspicata ripartenza. Indiscrezioni giornalistiche parlano di una nuova data, il 4 maggio, come ulteriore termine per il blocco totale. Ma, appunto, sono solo indiscrezioni.





© in20righe - RIPRODUZIONE RISERVATA