Errori politica sovranista e i focolai Coronavirus in Austria e Lombardia

Anche in Austria come in Lombardia sotto osservazione le sottovalutazioni e gli errori nell'affrontare le fasi della pandemia Covid-19 da parte delle realtà politiche di impronta sovranista/regionalista e le implicazioni derivanti dagli interessi degli operatori economici. Zona rossa La mancata "zona rossa" bergamasca per il focolaio di Alzano e Nembro e i drammatici casi della case di riposo per anziani sono entrati nel mirino della magistratura, che vuole vederci chiaro sulla gestione della cosiddetta sanità 'stellare' lombarda. In Tirolo gli uomini del premier nazionalista, Sebastian Kurz - che intanto ha annunciato uno stop alle restrizioni antivirus per tutta l'Austria - dovranno fare i conti con una class action di turisti di mezza Europa, convinti che le autorità fossero a conoscenza dei rischi del Covid-19 molto prima che venissero adottate le necessarie misure di tutela sanitaria. Affollati Approfittando della chiusura delle stazioni sciistiche delle Alpi italiane, tra la metà di febbraio e la metà di marzo il Tirolo ha attirato sciatori da Germania, Islanda, Norvegia, Svezia, Regno Unito e Olanda. Punto nevralgico la località di Ischgl, una sorta di Rimini o Ibiza delle nevi con alberghi, ristoranti, bar e locali notturni super affollati. Il contagiato 'uno' sembra essere stato il barista di un famoso bar aprés-ski e quando l'1 marzo l'Islanda dichiarò Ischgl "zona a rischio", dopo il ritorno a Reykjavik di 15 sciatori infetti, le autorità mediche tirolesi definirono "improbabile dal punto di vista medico" il diffondersi dell'infezione da un bar. Euro La potente associazione locale degli albergatori e dei gestori degli impianti di risalita, che aveva donato - riferisce il sito della radio tedesca Deutsche Welle - al partito ÖVP di Kurz oltre un milione di euro, chiese di porre la sordina: gli affari andavano a gonfie vele, in aumento dell'11% rispetto all'anno precedente. Poi le cose sono precipitate e dal 13 marzo è cominciato il fuggi fuggi di migliaia di turisti. Il presidente dell'Associazione austriaca dei consumatori (VSV) accusa i funzionari di "gestione negligente" di fronte ai rischi di una malattia altamente contagiosa: "per motivi commerciali le persone sono state avvisate troppo tardi". Anticorruzione Ma gli stretti legami tra autorità locali tirolesi e il governo centrale di Vienna fanno temere il rischio di un insabbiamento, per cui la VSV intende chiedere un'indagine anche da parte l'Ufficio federale anticorruzione (BAK), specializzato nel vagliare i collegamenti irregolari tra mondo politico ed economico.

(foto adventurejay)

© in20righe - RIPRODUZIONE RISERVATA