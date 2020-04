Germania, tribunale "Pasqua in spiaggia". Dalla Romania ecco i braccianti

Mentre da noi ci si accapiglia sul Mes, la Germania - debito pubblico al 62% del Pil e decessi per Coronavirus sotto controllo rispetto ai contagi - sembra muoversi con una scaltrezza che in altri tempi avremmo definito "mediterranea". Così se dal lato della 'ripresa', il presidente di Confindustria Brescia, Giuseppe Pasini, intervistato dalla Stampa afferma che: "Tra Dresda e Lipsia si va alla grande: almeno lì si fattura", anche dal lato della vivibilità quotidiana il tribunale di Greifswald, nell'ex Germania Est, dà il via libera alla Pasqua in spiaggia. Sproporzionato Rovesciando una decisione securitaria del governo del Land di Meclemburgo-Pomerania occidentale la corte regionale ha stabilito che i residenti possono andare sulle popolari spiagge della costa baltica per il fine settimana pasquale. Il precedente divieto era "sproporzionato" nel limitare la libertà delle persone. Restano le norme sul distanziamento tra le persone e la non autorizzazione per i cittadini provenienti da altre zone della Germania. Per il week end le previsioni meteo indicano sole e temperature massime intorno ai 20 gradi, una vera bengodi per chi si accontenta delle spiagge ventose e delle acque torbide del mar Baltico. Qualche maligno ricorda che la pittoresca città costiera di Stralsund, con la vicinissima isola di Rügen è il collegio elettorale Angela Merkel, dove della cancelliera viene eletta ininterrottamente dal 1990. Stagionali La BBC segnala un'altra rilevante eccezione alle misure ci contenimento per il Coronavirus in Germania: il governo federale sta permettendo a migliaia di braccianti stagionali romeni e polacchi di raggiungere il paese per i raccolti primaverili, in particolare asparagi e fragole. Circa 80 mila lavoratori stagionali arriveranno in Germania tra aprile e maggio. Voli diretti dalla Romania verso Düsseldorf e poi, dopo i controlli sanitari, in autobus verso le fattorie. Gli stagionali resteranno separati dal resto del personale delle aziende agricole e si lavorerà nei campi in piccoli gruppi a distanza di sicurezza.

(foto Henning Westerkamp Pixabay)

