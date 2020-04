Oltre diciottomila morti, in media ottantenni con più patologie

Ad oggi, dopo due mesi di pandemia, sono dici ottomila i morti per il coronavirus in Italia, un bilancio da guerra. Per la precisione non ce l'hanno fatta in 18.849. Il numero di vittime purtroppo più elevato a livello mondiale. La cifra è stata fornita dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli che ha precisato come nelle ultime 24 ore le vittime sono state 570 contro le 610 di ieri. Ancora una volta nelle giornata di ieri giù i ricoveri e in aumento il numero dei guariti (30.455, 1.985 più di ieri). Il totale dei contagiati in italia è arrivato a 147.577, compresi morti e guariti, +3.951 nelle ultime 24 ore. In un'altra conferenza stampa l'Istituto superiore di Sanità, oltre a mettere in guardia da facili entusiasmi per alcuni dati incoraggianti e a sollecitare i cittadini a rispettare la regola dello stare a casa senza pensare che l'emergenza sia vicina a finire, ha tracciato un identi-kit delle vittime del Covid-19: in media si tratta di persone ottantenni con più di una patologia, uomini per il 70%. Il prof. Bernabei, geriatra del Gemelli, ha riferito che il 65% delle vittime del coronavirus avevano tre patologie pregresse.

