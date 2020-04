Meno ricoveri e meno vittime, la curva scende

Meno ricoveri e meno vittime. La curva della pandemia scende come testimonia il bollettino di Pasqua della Protezione civile. In particolare i nuovi decessi (431 nelle ultime 24 ore) sono l'incremento più basso da una settimana. Secondo le cifre fornite da Angelo Borrelli sono complessivamente 102.253 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 1.984 rispetto a ieri. Sabato l'incremento era stato di 1.996. Calano ancora per il nono giorno consecutivo i ricoveri in terapia intensiva: 3.343 i pazienti nei reparti, 38 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.176 sono in Lombardia, 2 in meno rispetto a ieri. Dei 102.253 malati complessivi, 27.847 sono ricoverati con sintomi, 297 in meno rispetto a ieri e 71.063 quelli in isolamento domiciliare. Sono finora quasi ventimila (19.899) le vittime del coronavirus in Italia. Il numero dei contagiati totali dal coronavirus - compresi quindi morti e guariti - è di 156.363, con un incremento rispetto a ieri di 4.092.







