Coronavirus: Germania, scienziati "si può ripartire". In Italia esperti esitano

Gli scienziati tedeschi sostengono che la Germania potrà cominciare a ripartire dalla prossima settimana, iniziando a ridurre le restrizioni del lockdown già dopo il 19 aprile. Nella sua terza dichiarazione sul Coronavirus, la Leopoldina - l'Accademia nazionale delle scienze tedesca, che tra i suoi membri di fama mondiale ha avuto Marie Curie, Max Planck e Albert Einstein - ha affermato che il governo di Berlino potrebbe iniziare a riaprire in sicurezza alcune scuole, ma anche negozi e ristoranti, nel rigoroso rispetto delle norme sul distanziamento sociale. Mascherine Tra i suggerimenti quello di indossare le mascherine quando si frequentano luoghi pubblici, ogni volta che le misure di allontanamento sociale non possano essere rispettate. L'Accademia sottolinea che gli uffici governativi dovrebbero riaprire gradualmente e che il trasporto privato e pubblico, così come la stragrande maggioranza degli eventi con partecipazione di persone dovrebbero essere reintrodotti solo lentamente e progressivamente. Movimento Resta valida la gestione molto flessibile di orari e luoghi di lavoro. La pandemia da Covid-19 "continuerà a dominare la vita economica e sociale per i prossimi mesi, il compito quindi - sostengono gli scienziati germanici con una sagacia, che sembrano andare oltre le scelte di mero tipo difensivo dei loro colleghi nostrani - è quello di andare oltre le restrizioni drastiche, a partire dalla libertà di movimento, e di sviluppare criteri e strategie per il graduale ritorno alla normalità". Presupposti per la ripartenza la stabilizzazione dei contagi e un sistema sanitario non sovraccarico. Decisivi poi il processo di raccolta dei dati, la standardizzazione e l'integrazione nelle previsioni, per poter sviluppare criteri e strategie per un ritorno graduale alla normalità. Dati L'uso di dati personali forniti volontariamente, come pure dei profili di movimento (dati GPS) in combinazione con la traccia dei contatti interpersonali, dovrebbe essere reso possibile nell'attuale situazione di crisi e in ogni caso "gli appelli alla responsabilità personale dovrebbero avere la precedenza sulle sanzioni. In generale, è più facile per i cittadini seguire gli standard quando sono chiari, inequivocabili e comprensibili". Attenzione particolare va posta alla riapertura, "il più presto possibile", delle istituzioni educative, in parallelo con l'ulteriore sviluppo nell'uso dei moderni metodi didattici a distanza.

(foto Delta News Hub)

