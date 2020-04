Coronavirus: guanti monouso? Attenti a false sicurezze e non gettateli a caso

I guanti usa e getta, così come le mascherine sono ormai un 'must' quotidiano al tempo del Coronavirus. Ma come per le protezioni del viso, anche per quelle delle nostre mani occorre sempre avere la dovuta attenzione. Al pari delle mascherine, i guanti male utilizzati possono persino aumentare il rischio di contagio. I guanti monouso comunemente indossati negli studi medici, proteggono le mani da contaminazioni macroscopiche, come sangue o altri fluidi corporei, ma ci tutelano dalla contaminazione da batteri e virus solo per un tempo molto breve. Microporoso Il materiale di produzione è realtà microporoso e più a lungo li si indossa e più è facile per eventuali patogeni penetrare attraverso la copertura protettiva. In un tempo molto breve un guanto usa e getta accumula sulla superficie batteri in numero molto superiore di quanto non farebbe una mano appena lavata. Questo è il motivo per cui il personale medico pulisce e disinfetta accuratamente le mani anche dopo aver usato i guanti monouso. Con l'uso dei guanti le mani sudano, creando una situazione caldo/umida molto favorevole al moltiplicarsi dei batteri. Dopo aver tolto i guanti, quindi, l'igienizzazione delle mani è indispensabile; in questo senso perciò non sostituiscono le norme igieniche espressamente previste per battere il Covid-19. Inconsciamente Psicologicamente, inoltre, una presunta sensazione di sterilità potrebbe indurre inconsciamente a toccarsi il viso, il naso,la bocca o gli occhi. Lo stesso trasferimento si ha se si mettono le mani con i guanti in tasca o se si tocca il telefonino. Sul sito specializzato tedesco “Pflegen-online.de” il professor Ojan Assadian, presidente della Società austriaca per l'igiene ospedaliera (ÖGKH), rileva: "Non consiglierei l'uso di guanti monouso nella vita di tutti i giorni a persone non addestrate dal punto di vista medico. Il loro utilizzo richiede un certo know-how e una certa pratica anche per toglierli, evitando che eventuali microrganismi vengano trasferiti sulle mani, i polsi o gli indumenti di chi li indossava. Il nostro consiglio per gli infermieri è poi quello di utilizzarne due paia sovrapposti". Carrelli Infine, c'è il problema dello smaltimento. In vari luoghi delle nostre città, come ha documentato il fotografo Dan Giannopoulos in un servizio realizzato dalla BBC - spesso si ritrovano guanti gettati via con noncuranza, in modo negligente e antisociale: per strada, nei carrelli della spesa o in contenitori non idonei.

