Una vaccinazione anti-influenzale di massa per evitare l'"accoppiata" con Covid-19

Programmare subito una vaccinazione anti-influenzale "di massa" nel prossimo autunno per evitare il rischio di una terribile 'accoppiata' con la coda della pandemia Covid-19. Lo chiede con un appello al premier Conte, al ministro Speranza, all'Iss e ai governatori regionali la SIMG, Società italiana di medicina generale, ricordando che una vaccinazione diffusa può ridurre di oltre i 40% le ospedalizzazioni per l'influenza stagionale e far risparmiare miliardi di euro al servizio sanitario nazionale ma soprattutto manifestando la preoccupazione per il rischio che gli italiani corrono per una possibile concomitanza tra l'influenza stagionale e l'eventuale persistenza di una 'coda' della pandemia da coronavirus in atto, un'ipotesi niente affatto remota: "Uno scenario pericoloso" commenta il prof. Claudio Cricelli, presidente Simg. “Stiamo maturando la convinzione - dice Cricelli - che i sintomi di esordio delle due patologie provocheranno un ulteriore aggravio del carico di malattia, con difficoltà crescenti per medici e pazienti a orientarsi nella diagnosi. In molti Paesi le autorità sanitarie stanno suggerendo una vaccinazione anti-influenzale di massa. È necessario dunque riflettere immediatamente sul rischio che anche nel nostro Paese, al sopraggiungere dell’epidemia stagionale di influenza, sia ancora in corso un’epidemia, anche ridotta, di Sars-CoV2. L'impatto combinato delle due patologie potrebbe provocare danni incalcolabili alla popolazione del nostro paese". La vaccinazione gratuita prioritaria nel nostro Paese è ormai da molti anni una realtà. Coinvolge la popolazione sopra i 65 anni, i soggetti affetti da malattie croniche ed altri soggetti a rischio. La vaccinazione globale non è sconsigliata, ma nemmeno esplicitamente suggerita. La vaccinazione anti-influenzale nella popolazione sopra i 65 anni da una parte produce una buona copertura, ma vede una costante presenza di alcuni milioni di individui che vengono comunque colpiti dall’Influenza Stagionale. Benché in rapida diminuzione, l’ISS stima il numero di casi totali dall’inizio della sorveglianza in circa 7.300.000; il conteggio finale ci porterà a valori intorno agli otto milioni di casi. I circa 160mila casi di Covid19 stimati ad oggi in Italia si sono inizialmente sovrapposti ai circa 2 milioni di casi di influenza stagionale, generando nelle prime settimane dell’epidemia problemi diagnostici con una iniziale sottovalutazione dei casi di coronavirus. In conclusione, stimando un andamento epidemico di influenza simile a quello del 2019-20, la capacità confondente della patologia influenzale, nel caso essa si sovrapponga all’epidemia Covid19, si estenderebbe ad alcuni milioni di persone. Esistono dubbi assai fondati - dice la Simg - sulla durata del Covid19: le previsioni più equilibrate parlano di una durata complessiva non inferiore a sette mesi, con una coda epidemica spinta fino a 180-270 giorni dall’esordio del Caso 1. La lunghezza e le modalità di espressione sono tuttavia difficili da definire, ma si prevede che l’inizio e lo sviluppo dell’epidemia di influenza stagionale possa sovrapporsi alla coda epidemica di Covid-19. Per questo la Simg raccomanda l'estensione della vaccinazione anti-influenzale "al maggior numero possibile di cittadini”.

