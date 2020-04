Arcuri, in due mesi in Lombardia cinque volte le vittime civili della guerra

"Attenti, non abbiamo ancora sconfitto il virus" ha ammonito in una conferenza stampa il super commissario all'emergenza Domenico Arcuri frenando sulla Fase 2. Arcuri ha messo in guardia da una riapertura affrettata - senza sicurezze - come da più parti viene sollecitato, soprattutto dalle regioni del Nord. "Dobbiamo continuare ad agire con la cautela e la prudenza di questi mesi, capire che è clamorosamente sbagliato comunicare un conflitto tra salute e ripresa economica. Senza la salute e la sicurezza - ha proseguito - la ripresa economica durerebbe come un battito di ciglia. Bisogna continuare a tenere in equilibrio questi due aspetti: alleggerire progressivamente le misure di contenimento, garantendo sicurezza e salute di un numero massimo di cittadini possibile. No a improvvisazioni ed estemporaneità". Ma Arcuri ha detto di più mettendo a confronto i dati sulle vittime del Covid-19 in Lombardia, dal primo caso ad oggi, e quelli dei civili morti nella stessa regione durante la Seconda Guerra Mondiale: una drammaticità di cifre che deve indurre alla riflessione sulla tragedia che stiamo vivendo e sulla necessità di andarci cauti su una Fase 2 troppo anticipata. "Tra l’11 giugno 1940 e il 1 maggio 1945 - ha elencato il super commissario - a Milano sono morti sotto i bombardamenti della Seconda guerra mondiale 2.000 civili, duemila in 5 anni; in due mesi in Lombardia per il Coronavirus sono morti 11.851 civili, 5 volte di più. Un riferimento numerico clamoroso. Oltre alla solidarietà che dobbiamo ai lombardi e alla consapevolezza della gravità dell’emergenza in quelle terre, dobbiamo anche sapere che stiamo vivendo una grande tragedia, non l’abbiamo ancora sconfitta".





