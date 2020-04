Coronavirus, patentino immunità. Rebus test sierologici, da Bangladesh quello low cost

Li ha promessi il commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, e presto potrebbero essere effettuati massicciamente anche in Italia, ma per il mondo scientifico l'attendibilità dei test sierologici resta un enigma. Quello che potrebbe essere uno dei pilastri della 'fase 2', consentendo il rilascio di patentini di immunità, resta avvolto da una certa nube di mistero circa la reale efficacia. Gara Intanto, qui da noi si annuncia una gara per l'acquisto di 150 mila kit per l'indagine a campione sulla diffusione dell'infezione da Sars-Cov2 tra la popolazione italiana. Da Ginevra, tuttavia la dottoressa Maria van Kerkhove, dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), sentita dalla BBC mette in guardia: "Molti paesi stanno suggerendo di utilizzare i test sierologici, ma fino a questo momento non abbiamo prove che possano dimostrare che un individuo sia protetto dall'immunità o dal rischio di essere nuovamente infettato". Dal Bangladesh, il paese dell'Asia meridionale sul delta del Gange a maggioranza musulmana, arriva la notizia di un kit low cost e in grado di rilevare il Covid-19 in meno di 15 minuti. 3 euro Il kit sanitario che dovrebbe avere un costo unitario di 3 euro è stato messo a punto dal dottor Bijon Jumar Sil, capo del centro di ricerca di Gonoshasthaya Kendra (GK) situato nella parte nord-occidentale dell'area metropolitana della capitale Dacca, e - come riferisce lo scienziato alla radio tedesca Deutsche Welle- "utilizza la tecnica del 'dot blot' per rilevare nel sangue gli anticorpi creati in risposta al virus". 'Dot blot' è una tecnica biochimica che, sfruttando l'ibridazione DNA/DNA, evidenzia la presenza di un gene in uno specifico organismo. Finora in Bangladesh, con circa 167 milioni di abitanti tra i paesi più densamente popolati del mondo e con un elevato tasso di povertà, i casi segnalati di coronavirus sono stati circa 1.500, con un bilancio ufficiale di 60 vittime. Rapido Un test rapido e di basso costo potrebbe fornire alle autorità un quadro più chiaro del numero effettivo di contagi e contribuire a arginare la diffusione della malattia. il dottor Sil aveva già sviluppato un test analogo quando si trovava nel 2003 a Singapore durante l'epidemia di Sars. "Ho rilevato una somiglianza all'80% tra il coronavirus della Sars - spiega Sila - e quello che causa il Covid-19. La mia precedente esperienza mi ha aiutato a sviluppare rapidamente il nuovo kit". Il primo lotto dovrebbe essere già disponibile entro la prossima settimana: "Il nostro piano iniziale è di produrre 100 mila kit, che verranno utilizzati da ospedali e cliniche, non li venderemo alla gente comune". Sensibile La Gk sostiene di avere la capacità di produrre kit per testare fino a 50 milioni di persone: "Il nostro kit rileverà tutti i casi di positività e questo è il suo punto di forza- assicura Sil -, è molto sensibile e produrrà il risultato entro 15 minuti dal prelievo del campione di sangue".

(foto Marco Verch da flickr.com)

