Coronavirus: in Usa primo morto già il 6 febbraio, quando per Trump era quasi tutto ok

Il primo morto per Covid-19 negli Usa non è stato quello registrato il 29 febbraio nello Stato di Washington, ma una signora 57enne deceduta tre settimane prima nella contea di Santa Clara in California, nella San Francisco Bay Area che comprende una buona parte della Silicon Valley. Quadro La notizia resa nota dal Los Angeles Times è destinata a disegnare un quadro molto diverso della pandemia e delle iniziative dell'amministrazione Trump per fronteggiarla. Un'indagine del New York Times ha rivelato che esperti e funzionari avevano avvertito il presidente della grave natura del Coronavirus già a gennaio, sei settimane prima che la Casa Bianca entrasse finalmente in azione, il successivo 16 marzo. Il ritardo ha comportato la mancanza di efficaci misure di quarantena, una carenza di centri e attrezzature sanitarie e una diffusa confusione su quanto seriamente gli americani avrebbero dovuto prendere la situazione. Primo posto Fatto sta che gli Usa sono al primo posto al mondo nella triste classifica dei contagi, oltre 850 mila, e delle vittime quasi 48 mila, con autorevoli voci circa una pesante sottostima dei decessi. Con ogni probabilità la donna californiana deceduta il 6 febbraio si era ammalata all'inizio di gennaio, un lungo periodo di vuoto finora non considerato. La tenacia del Dipartimento di salute pubblica di Santa Clara e gli esami autoptici condotti con attenzione dal coroner - rivela il San Francisco Chronicle - hanno al momento portato all'individuazione di altri due decessi nella stessa zona di due uomini, uno il 17 febbraio e l'altro il 9 marzo. Indagini Ma sono in corso indagini per verificare altri possibili casi. Quella in questione è un'area molto popolosa con oltre 1 milione e 700 mila abitanti e particolarmente ricca, per la presenza di aziende del settore del'alta tecnologia, con il terzo livello di reddito pro capite a livello mondiale, dopo Zurigo e Oslo. Il dottor Ashish K. Jha, direttore dell'Harvard Global Health Institute, ha detto alla CNN: "Dobbiamo davvero tornare indietro ed esaminare molti altri casi da gennaio e forse anche a dicembre. Dobbiamo capire quando effettivamente il virus sia arrivato negli Stati Uniti". Test Al tempo dei decessi di febbraio, i test per il Coronavirus negli Usa erano limitati soltanto alle persone con una storia di viaggio nota in zone focolaio della Cina o con ben determinati sintomi e venivano effettuati unicamente attraverso la strutture centralizzata dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC), il principale istituto nazionale di sanità pubblica degli Stati Uniti sotto il controllo del ministero della Salute (HHS).

(foto Travis Wise da flickr.com)

© in20righe - RIPRODUZIONE RISERVATA