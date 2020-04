3.000 guariti in un giorno e meno malati, "Numeri confortanti" dice Borrelli

Nell'attesa che il premier Conte spieghi agli italiani come sarà la parziale riapertura del paese dal 4 maggio, sono "particolarmente confortanti" le notizie sulla pandemia da coronavirus diramate oggi dalla Protezione Civile. Confortanti perchè - come ha sottolineato Angelo Borrelli - il numero dei dimessi e dei guariti ha superato il numero dei nuovi casi. 57.576 i guariti (+3.033 rispetto a ieri, il numero più alto dall'inizio dell'emergenza), mentre l'aumento ieri era stato di 2.943. Confortante anche il fatto che per il quarto giorno consecutivo continua il calo dei malati (in totale 106.848). Oggi sono stati 851 meno di ieri, il calo maggiore dall'inizio dell'emergenza. Parimenti sempre in calo i ricoveri in terapia intensiva, 107 in meno nelle ultime 24 ore su un totale di 2.267. Molto meno confortanti i dati sulle vittime: 464 nelle ultime 24 ore (ieri 437) per un totale che continua a fare paura: 25.549. Per la prima volta Borrelli ha dato un'altra cifra, quella dei tamponi effettuati: 1.579.909 in totale, effettuati su 1.052.577 persone, 66.659 tamponi in più in un giorno.









