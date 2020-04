Fase 2, OMS nessuna certezza su immunità da Coronavirus. Sconsigliati 'passaporti'

Niente 'passaporti' o lucette verdi o rosse sui telefonini, nulla al momento dimostra l'immunità dal Covid-19 o il rischio di ammalarsi nuovamente. L'allarme, in vista della cosiddetta "fase 2" che sembra pronta a partire va livello globle, viene dalla Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Prove In base ai dati scientifici attualmente a disposizione non ci sarebbero prove certe per cui le persone che hanno sviluppato anticorpi dopo il recupero dal Coronavirus siano protette da una seconda infezione. Anzi, secondo l'istituto specializzato dell'ONU per la salute, l'eventuale rilascio dei cosiddetti "passaporti di immunità" o "certificati di assenza di rischio" per facilitare il ritorno al lavoro e alla mobilità potrebbe aumentare la trasmissione del virus. Anticorpi Nello "Scientific Brief" diffuso dall'OMS si legge: "A questo punto della pandemia non ci sono prove sufficienti sull'efficacia dell'immunità segnalata dalla presenza di anticorpi". I test di laboratorio per rilevare gli anticorpi necessitano di ulteriori accertamenti e convalide, sia per determinarne l'accuratezza sia la capacità di distinguere tra il virus SARS-CoV-2 - all'origine della presente pandemia - e gli altri sei coronavirus già noti in circolazione. Queste sono le risultanze scientifiche sulla base dei dati forniti in questa fase da ricercatori di tutto il mondo, ma non è escluso che la situazione possa cambiare anche in tempi abbastanza brevi in ragione della conoscenza sempre più approfondita del virus ogni giorno che passa. Test Molti paesi tra cui Italia, Germania e Regno Unito hanno annunciato l'intenzione di avviare test sierologici per verificare la presenza di anticorpi su significativi campioni delle rispettive popolazioni. Il professor Mala Maini, dell'University College di Londra, secondo quanto riferisce la BBC ha rilevato: "Non siamo ancora sicuri se questi anticorpi indichino un'immunità protettiva contro il virus SARS-CoV-2, ma i dati preliminari suggeriscono che potrebbero essere una ragionevole aspettativa in questo senso". Sintomi In Germania Lars Schaade, vicepresidente del Robert Koch Institute (RKI), raccomanda test per chiunque abbia sintomi di infezioni respiratorie: "Ora si stanno gradualmente allentando le restrizioni, è importante essere in grado di identificare il Covid-19 in particolare nelle persone che hanno solo sintomi lievi".

