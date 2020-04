Fase 2: Papa Francesco, "prudenza e obbedienza, perché pandemia non torni"

"Prudenza e obbedienza, perché la pandemia non torni". Le parole pronunciate da Papa Francesco nella Messa a Santa Marta, sembrano destinate a raffreddare i bollori quasi sovversivi di diversi alti prelati italiani della CEI, che hanno attaccato a testa bassa - in stile Ruini - le indicazioni del governo sulla 'fase 2'. Una presa di posizione avventata e sopra le righe, a cui cercava già di mettere una pezza con il suo editoriale su "Covid, responsabilità e libertà di culto" dal titolo: "Errore serio ma riparabile", il direttore di Avvenire (quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana), Marco Tarquinio. Esplicito Il Santo Padre è stato tuttavia ancora più esplicito nel prendere la distanza da posizioni immediatamente strumentalizzate dai neo-integralisti dell'opposizione nazional/sovranista. Papa Francesco nella celebrazione eucaristica solitaria come accade in questi giorni difficili ha pregato affinché il Signore dia prudenza al suo popolo di fronte alla pandemia: "In questo tempo, nel quale si incomincia ad avere disposizioni per uscire dalla quarantena, preghiamo il Signore perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della prudenza e della obbedienza alle disposizioni, perché la pandemia non torni". Poi nell'omelia ha invitato i credenti a respingere quelle "notizie false, calunnie, che riscaldano il popolo" e che portano al "linciaggio". Chiacchiericcio Francesco ha aggiunto: "Io penso tanto, in questo, alla Shoah. La Shoah è un caso del genere. È stata creata l’opinione contro un popolo e poi era normale dire: 'Sì, sì, vanno uccisi, vanno uccisi'. Un modo di procedere per 'far fuori' la gente che è molesta, che disturba. Tutti sappiamo che questo non è buono, ma quello che non sappiamo è che c'è un piccolo linciaggio quotidiano che cerca di condannare la gente, di creare una cattiva fama sulla gente, di scartarla, di condannarla. Il piccolo linciaggio quotidiano del chiacchiericcio che crea un'opinione. E pensiamo a noi, alla nostra lingua: tante volte noi, con i nostri commenti, iniziamo un linciaggio del genere. E nelle nostre istituzioni cristiane, abbiamo visto tanti linciaggi quotidiani che sono nati dal chiacchiericcio. Il Signore - ha concluso il Papa - ci aiuti a essere giusti nei nostri giudizi, a non incominciare o seguire questa condanna massiccia che il chiacchiericcio provoca".







