Genova, completata struttura nuovo viadotto a 20 mesi dal crollo del Morandi

A 20 mesi dal tragico crollo il 14 agosto 2018 del ponte Morandi, costato la vita a 43 persone, Genova torna ad avere un viadotto che scavalca il torrente Polcevera e congiunge i quartieri di Sampierdarena e Cornigliano. Il completamento stradale dell'opera e l'apertura al traffico sono previsti tra giugno e luglio prossimi. Il progetto del nuovo ponte è dell'architetto genovese Renzo Piano, che l'ha donato gratuitamente alla città, si tratta di una struttura mista in acciaio-calcestruzzo, lunga 1.067 metri, con 19 campate sorrette da 18 pile in cemento armato. Scheletro La posa dell'ultima campata che completa lo 'scheletro' del nuovo viadotto è stata salutata dal suono della sirena del cantiere a cui hanno risposto quelle delle navi e delle aziende del territorio. Alla posa della diciannovesima e ultima campata erano presenti il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte; il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli; il commissario per l'emergenza e presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti; e il commissario straordinario per la ricostruzione e sindaco di Genova, Marco Bucci. Quarantena Assente l'architetto Piano, bloccato a Parigi dall'epidemia Coronavirus, epidemia che non ha risparmiato il cantiere del novo viadotto con una cinquantina di operai finiti nelle scorse settimane in quarantena. I lavori portati avanti dalle appaltatrici Fincantieri e Salini-Imprergilo non si sono interrotti e "finalmente - ha detto il sindaco Bucci - questo nastro d'acciaio unisce la parte di Ponente e la parte di Levante. Dedichiamo questa giornata alle 43 vittime. Ci ricorderemo di loro per sempre. Vicino alla Pila 9 ci sarà un memoriale per loro". Il premier Conte ha sottolineato: "Lo Stato non ha mai abbandonato Genova. Oggi noi suturiamo una ferita, perché ricongiungiamo una fondamentale arteria di comunicazione. Questo progetto si compie in estrema rapidità, perché c'è stata l'autorità pubblica che ha fatto il suo dovere". Ricostruzione Secondo il presidente del consiglio la ricostruzione del viadotto ha "una portata simbolica" rispetto a tutto il paese che si appresta a imboccare la 'fase 2' dopo la crisi Coronavirus: "Questo è il cantiere dell'Italia che sa rialzarsi; il cantiere dell'Italia che si rimbocca le maniche, dell'Italia che non si lascia abbattere, non si lascia sopraffare . È l'Italia che mette insieme le proprie competenze, il proprio spirito di sacrificio, il proprio senso del dovere, il proprio senso di responsabilità. E tutti insieme, ciascuno facendo la propria parte, si porta a casa un risultato straordinario".

