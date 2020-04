Bar e ristoranti aperti se over 60 ancora ai domiciliari. Conte ha scelto per i “vecchi liberi”

Tra le tante difficili e complesse decisioni, una Conte l’ha presa, rispettando alla lettera i dettami costituzionali. Gli scienziati nel documento che gli hanno presentato e che prefigurava una catastrofe se ci fosse stata la fine del lockdown (a giugno 151mila persone in terapia intensiva e 430mila entro la fine dell’anno, con un picco di contagi all’8 giugno), c’è stata quella di rimandare la riapertura di bar e ristoranti al 1 giugno, sempre se le condizioni lo consentiranno. Fondamentale e’ che l’R0, ovvero il parametro che indica la diffusione dei contagi, deve mantenersi sotto l’1. Con una riapertura glogale sarebbe schizzato al 2,25& (ogni persona con Covid-19 ne contagerebbe più di due). Da qui la scelta del lucchetto a ristoranti e bar che nelle previsioni farebbe schizzare R0 sopra l’1. L’alternativa sarebbe stata quella di mantenere la 'reclusione' per gli over 60 se la diminuzione del contagio fosse del 15 mentre salendo al 25% sarebbe bastato tenere ancora ai domiciliare gli over 65. E questo specificano gli scienziati non “tanto per l’attività intrinseca, quanto per l’aumento dei contati che ne deriverebbe". Certo tenere a casa una parte consistente della popolazione porta comunque a ridurre i contagi, anche se si fermassero quelli tra quaranta e cinquant’anni. Sarebbe successo un pandemonio per una evidente discriminazione al limite del razziale, sicuramente anticostituzionale. Qui, se lo era, Conte non e’ cascato nel trabocchetto. Sui congiunti si può sorridere o correggere, ma su un tema come quello degli anziani sarebbe scoppiata una bomba politica.





