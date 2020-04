Trentino, finisce la fuga della 'primula bruna'. Catturata l'orsa M49

M49, l'orsa inafferrabile, alla fine è stata catturata dopo 289 giorni di libertà. Scorrazzava indisturbata dal luglio scorso da un capo all'altro delle montagne del Trentino, dopo essere fuggita in modo rocambolesco dal Centro faunistico di Casteller, dove ora è stata riportata. La struttura a sud di Trento, realizzata per tenere sotto custodia i plantigradi potenzialmente pericolosi, è ritenuta una sorta di Alcatraz, circondata da muri alti 4 metri e reticolati elettrificati. L'orsa è stata presa al calare della notte dagli uomini del Corpo Forestale del Trentino sui monti sopra Tione, nelle Giudicarie. Tubo L'animale del peso di 167 kg è in buone condizioni, era rimasto bloccato in una cosiddetta 'trappola tubo'. Il trasporto del plantigrado è avvenuto senza la necessità di addormentare l'animale e sotto costante controllo veterinario. Considerata responsabile di una lunga serie di danni agli agricoltori era stata condannata alla cattura, perché ritenta pericolosa, ma si era sempre tenuta a distanza dall'uomo. Giunta al Casteller M49, un'esemplare di circa 3 anni, è stato immessa nell'area di preambientamento, per consentire un graduale inserimento. Passerà poi in una più ampia zona recintata, che già ospita un altro esemplare di femmina adulta, denominata DJ3. Abbattimento Soddisfatto per la cattura il presidente della giunta provinciale trentina, il leghista Maurizio Fugatti, da sempre sostenitore della necessità di fermare l'orsa, fino a non escludere il suo eventuale abbattimento. Sul fronte opposto il ministro dell'Ambiente, il pentastellato Sergio Costa: "Mi sto adoperando con tutti i canali possibili per trovare una nuova casa all'orso M49. Stiamo sondando parchi e paesi dove questo tipo di orso potrebbe vivere bene e senza rischi, attivando anche i canali diplomatici. L'obiettivo è regalare a M49, a cui vogliamo bene, la migliore casa possibile". Simbolo Insorgono le associazioni animaliste: per il Wwf "la cattura rappresenta una sconfitta per tutti e mette in luce la necessità di investire sempre più energie e risorse economiche nella prevenzione dei danni, lavorando attivamente alla convivenza tra orso e uomo"; la Lav ha inviato a Fugatti una diffida in cui si chiede di liberare l'animale, mentre l'Enpa (Ente nazionale protezione animali) definisce "M49 'colpevole' di essersi comportata da orso. È diventata un simbolo di libertà e natura", ma anche "del fallimento di politiche vecchie e punitive e di amministratori indisponibili a studiare, assieme a scienziati ed esperti, soluzioni alternative alla troppo facile" cattività per gli animali.

