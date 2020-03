Coronavirus, in Germania si studia esame sangue per certificare immunizzazione

Un test del sangue che, se superato, potrebbe consentire il rilascio di un certificato e il ritorno alla vita normale anche in epoca di Coronavirus. Scienziati tedeschi intendono sviluppare nelle prossime settimane una larga indagine per scoprire chi ha già sviluppato gli anticorpi per combattere il nuovo virus. Secondo quanto riferito da Der Spiegel, l'indagine consentirebbe di verificare quante delle persone che sono state infettate abbiano sviluppato anticorpi, poiché il corpo umano mantiene memoria di come combatte un virus, inoltre si potrebbero avere dati più accurati su quante persone sono decedute rispetto al numero totale dei contagiati. Ipotesi L'epidemiologo del Centro Helmholtz per la ricerca sulle infezioni (HZI) a Braunschweig, Gerard Krause, sta coordinando le attività di sperimentazione, insieme a diversi organismi scientifici e sanitari del paese tra cui l'istituto Robert-Koch. L'ipotesi da sottoporre a verifica è che i pazienti guariti dalla malattia Covid-19 non possano essere nuovamente infettati dal virus SARS-CoV-2. Fino ad oggi non sono disponibili dati sull'eventuale immunità e lo studio coinvolgerà più di 100 mila soggetti, con test ripetuti periodicamente. Lavoro "Alle persone con immunità verificata - ha sottolineato Krause - potrebbero essere rilasciato una sorta di certificato di immunizzazione che, ad esempio, potrebbe consentire loro di essere esenti da restrizioni soprattutto sul lavoro". I risultati dell'indagine potrebbero poi rendere più semplice per le autorità sanitarie e politiche decidere consentire la ripresa della produzione nei posti di lavoro, quando le scuole potranno essere riaperte e se vi sia la possibilità di riprogrammare eventi aperti al pubblico. Test Prima dell'inizio dello screening, gli scienziati stanno cercando di sviluppare entro due o tre mesi un test del sangue più affidabile, poiché con le procedure attualmente disponibili capita che occasionalmente vengano individuati, invece del SARS-CoV-2, altri coronavirus ai quali il 90% degli adulti è già immune.

