Bielorussia ultimo campionato. Vodka e pallone ai tempi del Coronavirus

Bielorussia: ultimo campionato d'Europa. Calci al pallone e come sempre vodka a fiumi per il derby di Minsk, la capitale. È finita 3 a 2 per l'FK Minsk, intorno al 245 posto nel ranking Uefa, ma quest'anno squadra rivelazione, contro la più titolata Dynamo, vincitrice di 7 campionati e di 3 Coppe di Bielorussia. Insomma, nel paese nell'Europa orientale, incastonato senza sbocco al mare tra Polonia, Russia, Ucraina, Lituania e Lettonia, la Vyšėjšaja Liha, la massima divisione del campionato di calcio, non si tocca. Russia Pochi giorni fa di fronte alla minaccia del Covid-19 si era arreso anche il calcio russo, con la sospensione della Prem'er-Liga almeno fino al prossimo 10 aprile. In circostanze normali - ricorda la Bbc - nessuno si sogna di parlare o di guardare le partite del campionato bielorusso, ma ora come ora suscita la curiosità di tifosi di ogni dove e degli scommettitori, poiché è forse l'ultimo baluardo al mondo del calcio giocato. Tra venerdì e domenica, con regolari anticipi e posticipi, si sono svolte tutte e otto le partite previste, compreso il derby di cui sopra con sugli spalti oltre 3 mila tifosi. Al momento nell'ex Repubblica dell'Unione sovietica, su una popolazione di circa 9 milioni e mezzo di abitanti, si sono registrati un centinaio di casi di Coronavirus e nessun decesso. Padre padrone Di quarantena neppure parlarne, anzi il 'padre padrone', il presidente Alexander Lukashenko, che guida il paese interrottamente dal 1994, scaccia ufficialmente ogni preoccupazione e suggerisce la vodka per combattere il virus. Il portavoce della locale Lega calcio, Aleksandr Aleinik, ha assicurato che sono state adottate tutte le precauzioni del caso: "A tutti coloro che sono entrati in contatto con i tifosi sono stati forniti guanti". Le immagini delle partite sono state trasmesse in 10 paesi, tra cui Russia, Israele e India. Napoleone Dopo due turni di campionato restano a zero punti le due squadre più titolate e più conosciute all'estero: la Dynamo Minsk appunto e il BATE di Borisov, città sulle rive della Beresina dove nel 1812 l'armata di Napoleone subì pesanti perdite durante la ritirata dalla Russia, con un palmarès di 15 titoli nazionali dei quali 13 consecutivi. Nella storia dei club bielorussi si segnalano tra i colpi a sorpresa contro squadre italiane quelli della Dynamo con il pareggio in casa con la Lazio nell'allora Coppa Uefa e poi una vittoria fuori casa in Europa League contro la Fiorentina. Per il BATE in Champions un successo casalingo sulla Roma e due pareggi sempre tra le mura amiche in diverse stagioni con Juventus e Milan.

