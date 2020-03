Coronavirus, alt ai mercati di animali vivi. Interviene anche Xi Jinping

La trasmissione di virus, potenzialmente letali, dagli animali all'uomo è uno dei punti chiave da affrontare per ridurre il rischio di pandemie nell'età della globalizzazione. "In20righe" ha da subito evidenziato la centralità del 'wet market' di Wuhan, il mercato/macello di animali vivi, nel diffondersi dell'epidemia di Covid-19 e ha chiesto con rispetto, ma con fermezza, precisi impegni agli amici cinesi per bloccare futuri prevedibili rischi. Comitato centrale Ed è stato proprio il presidente cinese, Xi Jinping, in un intervento pubblicato dal "Qiushi Journal", rivista del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ad affrontare i temi dell'impegno sanitario e della ricerca scientifica per vincere la battaglia contro il Coronavirus. Decisivo per Xi il tema della "bio-sicurezza", attraverso il rafforzamento delle "capacità di prevenzione e di controllo delle epidemie" e il progresso della "ricerca scientifica per la salute pubblica". E se il vaccino "è vitale per la prevenzione e il controllo dell'epidemia", altrettanto essenziale è la ricerca "delle fonti dei virus e delle rotte di trasmissione per capire come si svilupperà". Igiene Il presidente cinese ha sottolineato l'importanza "delle campagne di igiene pubblica" e per il "miglioramento dell'ambiente di vita" quotidiano e ha sottolineato "risolutamente" la necessità primaria "dell'eradicazione della cattiva abitudine di mangiare animali selvatici e di promuovere uno stile di vita civile, sano e rispettoso dell'ambiente". Un impegno molto significativo, nel momento in cui la Cina comincia a riprendersi dopo l'infuriare del morbo e ha scelto con generosità di ricambiare la solidarietà ricevuta a gennaio, con aiuti importanti e benvenuti per sistemi sanitari, come quello della Lombardia, estremamente sollecitati e in difficoltà nei giorni clou dei contagi. Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato che la solidarietà e la cooperazione sono l'arma più potente contro le crisi di salute pubblica. Zoonotica Stroncate le varie fake news sulla creazione del virus in laboratorio, cruciale resta affrontare e recidere il canale di contagio animale/uomo, quella che in termine tecnico si definisce "trasmissione zoonotica", ovvero la trasmissione di una malattia infettiva dagli animali all'uomo direttamente (contatto con la pelle, peli, uova, sangue o secrezioni) o indirettamente (tramite altri organismi vettori o ingestione di alimenti infetti). È già capitato nei casi dell'HIV/AIDS, dell'Ebola, della SARS, dell'influenza asiatica e della cosiddetta Hong Kong. Pangolini I mercati degli animali vivi in Cina e in altre realtà dell'Estremo Oriente hanno un ruolo evidenziato da virologi ed epidemiologi. Pipistrelli, pangolini, gatti pescatori sono tra gli animali 'untori', assieme ad altre specie variegatissime: sono fonte di cibo, ritenuto una prelibatezza, ma anche di sostanze utilizzate nella medicina tradizionale cinese.

