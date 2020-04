Coronavirus: per vaccino 'terra promessa' ancora lontana, continua impegno globale

Un vaccino efficace per battere il Covid-19 resta l'obiettivo per battere la pandemia. In tutto il mondo si sviluppano ricerche e sperimentazioni. Negli Usa, presso la struttura di ricerca Kaiser Permanente di Seattle, sono iniziate già a marzo prove su volontari. L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha autorizzato i test su animali per i vaccini allo studio della Università di Oxford e dalla società americana di biotecnologia Inovio Pharmaceutical. Test I test vengono svolti in Australia dalla Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), l'agenzia governativa federale per la ricerca scientifica, che ha avviato gli studi pre-clinici nel suo centro ad alto contenimento, l'Australian Animal Health Laboratory a Geelong a una settantina di chilometri a ovest di Melbourne. Prossimamente potranno essere sottoposti alla necessaria sperimentazione anche altri tipi di vaccino. In parallelo CSIRO sta valutando anche il modo migliore per somministrare il vaccino, a partire dalla tradizionale iniezione intra-muscolare sino ad approcci più innovativi come uno spray nasale. Tempi La cooperazione globale ha favorito un taglio significativo dei tempi della ricerca: "Normalmente - ha detto il dottor Rob Grenfell, secondo quanto riferisce la Bbc - ci vogliono da uno a due anni per arrivare a questo punto, che abbiamo raggiunto in un paio di mesi". I campioni dei vaccini sono stati somministrati a furetti, piccoli mammiferi che hanno dimostrato di contrarre il coronavirus allo stesso modo degli esseri umani. Attualmente sono almeno 20 vaccini in fase di sviluppo in tutto il mondo. In Italia sono al lavoro Takis e Evvivax, due aziende biotecnologiche che operano nel polo tecnologico-sanitario di Castel Romano. La sperimentazione in Australia è coordinata dalla Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) con quartier generale a Oslo, partnership globale tra organizzazioni pubbliche, private, filantropiche e della società civile. Articolato L'opzione sviluppata dall'Università di Oxford è un vaccino che utilizza un virus indebolito per trasportare proteine del patogeno al fine di stimolare una risposta immunitaria. Diverso l'approccio di Inovio con un vaccino di tipo a DNA che punta a ottenere una risposta immunitaria, in modo che le cellule producano direttamente un anticorpo. Finora non sono stati approvati vaccini a DNA per uso umano. Secondo il professore Trevor Drew, direttore dell'Australian Animal Health Laboratory, "è molto importante adottare un approccio articolato, poiché offre maggiori possibilità di successo". I primi risultati dei test sugli animali potrebbero giungere a giugno, resta poi il tempo previsto dagli esperti di circa un anno per soddisfare tutti i test e gli standard normativi prima che il vaccino possa essere effettivamente a disposizione.

(foto U.S. Army by Maria Yager)

